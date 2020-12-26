Первые промпарки Алматы привлекли 760 млн тенге инвестиций

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Малые промышленные парки создаются по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с целью предоставления доступных производственных площадей для субъектов малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Первые промышленные парки уже начали работу в Наурызбайском и Турксибском районах: "Брот Мастер", Ala Estate и Samruk Group. В них созданы производственные помещения общей площадью порядка 12 тыс. квадратных метров. Здесь развернуты цеха по выпуску стройматериалов, мебели, продуктов питания, напитков, по обжарке кофе, галантереи. Всего на реализацию проектов привлечено порядка 760 млн тенге инвестиций. При этом создано более 340 рабочих мест", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Кроме того, четыре предприятия получили земельные участки для создания промышленных парков в индустриальной зоне Алматы. Это ТОО "KazStroyTrade", "D&J Investments & Logistic", "ADS Industries" и "Ala Estate". Еще одно - "Asia Prom Textile" - на территории города.

По информации ведомства, в настоящее время компаниями ведутся строительно-монтажные работы. Первые объекты планируется запустить в январе-феврале 2021 года. Общая площадь производственных помещений составит 37,5 тыс. квадратных метров.

На сегодня инвесторами промпарков заключены предварительные договоры аренды с 19 предприятиями. Планируется создание целого ряда новых производств: от электрооборудования, архитектурных солнцезащитных систем и гидроизоляционных материалов до пошива одежды, носков и нижнего белья.

Отмечается, что в текущем году в Алматы разработан уникальный механизм для инвесторов и резидентов промышленных парков. В городе создана специальная комиссия, в состав которой вошли члены 6 ассоциаций в сфере фармацевтики, строительной, мебельной, легкой и пищевой отраслях, а также форума предпринимателей.

Согласно утвержденным нормам, заинтересованные стороны могут обратиться в Индустриальную зону Алматы, предоставив необходимый пакет документов. После проверки проект выносится на рассмотрение комиссии и в случае одобрения ему присваивается статус промышленного парка.

Проект промышленных парков реализуется в рамках программы Almaty Business-2025. Производственные помещения предоставляются субъектам МСБ на льготных условиях: по арендной ставке от 1000 до 1200 тенге за квадратный метр. Кроме того, арендаторам предоставляется возможность льготного кредитования под 2% годовых сроком до 7 лет. Вместе с тем оказывается консалтинговая помощь по сопровождению проектов - от разработки бизнес-плана до запуска, а также дальнейшего продвижения продукции на рынке", - добавили в акимате.

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