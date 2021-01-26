Проекты на сумму до 820 млрд тенге планирует рассмотреть БРК в 2021 году

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Согласно стратегическим планам Банка развития Казахстана, в 2021 году планируется рассмотрение проектов на сумму до 820 млрд тенге, а также предоставление займов на 460,8 млрд тенге соответственно, передает Kazakhstan Today.

В АО "Банк развития Казахстана" сообщили, что в 2021 году организация планирует ввод в эксплуатацию и модернизацию 10 производств.

В пресс-службе банка также подвели итоги 2020 года.

Так, согласно информации, прошлый год БРК завершил с положительным финансовым результатом - по неаудированным данным, консолидированная чистая прибыль составила 25,4 млрд тенге. Объем собственного капитала составил 516 млрд тенге, рост составил 21% по сравнению с 2019 годом.

За отчетный период одобрено финансирование 9 инвестиционных проектов, а также 4 экспортные операции на общую сумму 195,4 млрд тенге.

Речь идет о таких крупных проектах, как строительство завода по производству легковых автомобилей Hyundai в Казахстане, обогатительной фабрики и модернизации литейного производства в городе Караганде, строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой, строительство туристического комплекса "Караван-Сарай", а также подводящего газопровода к пяти населенным пунктам в Кордайском районе Жамбылской области и другие проекты", - уточнили в пресс-службе.

В организации отмечают, что динамика запуска мощностей в 2020 также показала положительный тренд. Так, за 12 месяцев прошлого года банком модернизировано и введено в эксплуатацию 9 крупных предприятий, оказывающих значительный социально-экономический эффект на развитие регионов. Благодаря их запуску удалось создать около 1942 новых рабочих мест по всей республике и обеспечить выплаты в республиканский бюджет на сумму более 17 млрд тенге.

Среди запущенных и модернизированных предприятий не только промышленные гиганты, но и "зеленые" проекты. К примеру, строительство второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" в Акмолинской области и солнечной электростанции "Каскелен 50 МВт" в Алматинской области, также введен в эксплуатацию многофункциональный гостинично-туристский комплекс Aktau Resort Hotel в Мангистауской области, завод по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы, осуществлен запуск аппаратно-программного комплекса платформы связи вдоль железнодорожных линий АО "Транстелеком" и другие", - рассказали в БРК.

Между тем объём привлеченного фондирования в 2020 году составил 542 млрд тенге, при этом 74,9% - это рыночные средства.

На каждый тенге из государственных средств банком привлечено 2,98 тенге рыночного заимствования. Для снижения доли государственных средств в структуре фондирования БРК использует различные источники заимствования на внутреннем и международных рынках капитала: из привлеченных рыночных средств 35% составили межбанковские займы, 15% - еврооблигации, деноминированные в тенге, 40% - локальные облигации, 10% - депозиты других финансовых институтов. Доля займов в тенге в структуре кредитного портфеля увеличилась с 20,5%, или 78 млрд тенге, в 2013 году до 54,5%, или 1076 млрд тенге, по предварительным итогам 2020 года", - рассказали специалисты.

Будучи ключевым оператором государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, БРК одобрил к финансированию 26 инвестиционных проектов на общую сумму 544,2 млрд тенге из 581 млрд тенге.

На сегодняшний день виден положительный эффект от их реализации, так в период с 2015-2020 годы создано 5,5 тыс. новых рабочих мест, объём реализованной продукции по итогам 9 месяцев прошлого года составил 1349 млрд тенге, экспортной продукции - 1044 млрд тенге, при этом объём налоговых платежей в бюджет за аналогичный период достиг порядка 187 млрд тенге", - отметили в пресс-службе.

В БРК добавили, что в рамках участия организации в реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015-2019 годы по состоянию на 31 декабря 2020 года для финансирования отечественных экспортеров, поддержки вагонопроизводителей и автопроизводителей, а также финансирования обрабатывающей промышленности через БВУ освоено 800,6 млрд тенге, из которых 753,1 млрд тенге - средства Национального фонда РК (с учетом вторичных освоений), остальные 47,5 млрд тенге - ЕНПФ.

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