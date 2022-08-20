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В Казахстане сахар подорожал на 87% за год

19.08.2022, 11:31 13456
В Казахстане сахар подорожал на 87% за год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане сахар подорожал на 87% за год, производство выросло на 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге - сразу на 86,6% больше, чем годом ранее", - сообщает energyprom.kz

 
По данным аналитиков, сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области: сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область. Наименьший рост цен был отмечен в столице: плюс 58,3%. 
 
Среди крупных городов страны дороже всего килограмм сахара стоил в Алматы (581 тенге), Конаеве (555 тенге) и Атырау (554 тенге). Самая низкая цена была зафиксирована в Актобе (449 тенге). 
 
Отмечается, что за январь-июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тысячи тонн сахара - на 9% больше, чем годом ранее. 
 

Наибольший объем производства традиционно пришелся на Жамбылскую область: 96 тысяч тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объема производства по РК составила 64,3% против 60,3% годом ранее", - сообщают эксперты. 

 
По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 57,1% против 48% годом ранее. 
 
Также доля импорта, соответственно, сократилась с 52% до 42,9%. В страну завезли 63,5 тысячи тонн сахара, минус 38,9% за год. Объем реализации на внутреннем рынке также уменьшился: на 25,6%, до 147,7 тысячи тонн. 
 

За январь-июнь 2022 года в страну завезли 210,6 тысячи тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии на сумму 126,4 млн долларов США. Сокращение объема в натуральном выражении составило 11,3%, в денежном, напротив, наблюдался рост на 15,3%", - отмечают аналитики. 

 
Сообщается, что из стран СНГ Казахстан завез 65,3 тысячи тонн сахара и сахарозы - на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на Россию: 62,4 тысячи тонн, годовое сокращение - на 42,5%. 
 

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Смаилов: правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом

19.08.2022, 20:24 9316
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Павлодарский нефтехимический завод, недавно вышедший с планового ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Директор предприятия Куаныш Бишимов сообщил, что, несмотря на проведение с 8 по 27 июля плановых ремонтных работ, завод по итогам 7 месяцев перевыполняет показатели по выпуску дизельного топлива, бензина и других видов продукции, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Глава правительства подчеркнул, что это имеет ключевое значение в преддверии предстоящих осенних полевых работ. 
 

Очень важно, чтобы предприятие работало стабильно, чтобы все запланированные объемы горюче-смазочных материалов производились и своевременно поставлялись на рынок", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что в настоящее время правительство принимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, так как имеет место вывоз дизельного топлива и бензина в соседние страны.
 

Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас готовим решения, направленные на сохранение цен для внутренних потребителей и их корректировку для внешних потребителей, чтобы цены соответствовали рынкам соседних стран. Это позволит стабильно обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-смазочными материалами", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Руководством ПНХЗ также были подняты вопросы по качеству поступающей на предприятие нефти и обеспечению большей свободы в части закупки оборудования.
 
Глава правительства поручил соответствующим госорганам проработать их для принятия необходимых решений.
 

Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане

18.08.2022, 17:23 21531
Цены на социально значимые продукты вновь выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 18,7%, сообщает Бюро национальной статистики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, за прошедшую неделю подорожали: рожки - на 2,1%, соль - на 1,3%, подсолнечное масло - на 1,3%. 
 
В то же время в магазинах подешевели овощи: лук, картофель, морковь и белокочанная капуста. 
 
В бюро также озвучили средние цены на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК: 
 
рожки - 271 тенге за килограмм;
 
мясо кур - 1163 тенге за килограмм;
 
масло подсолнечное - 844 тенге за литр;
 
соль - 63 тенге за килограмм.
 
В ведомстве напомнили, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. 
 
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане составила 15%. 
 

"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок

18.08.2022, 16:29 22466
"Тенгизшевройл" перенаправит дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов. Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке", - сообщает Акорда. 

 
Президент приветствовал решение компании перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок. 
 
Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

Ранее сообщалось, что Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу. 
 

На Атырауском НПЗ осенью проведут плановый ремонт

18.08.2022, 12:30 24776
На Атырауском НПЗ осенью проведут плановый ремонт
Фото: instagram/atyrauskiynpz
АТЫРАУ. 18 АВГУСТА - На Атырауском НПЗ в сентябре-октябре проведут плановый ремонт, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В сентябре-октябре будет проведен планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП)", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК. 

 
Завод продолжит работать на 50-70% мощности, полной остановки объектов не будет. 
 

Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, значит, объекты могут останавливаться и запускаться поочередно", - добавили в пресс-службе.

 

Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты

18.08.2022, 11:23 26196
Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты со следующего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Со следующего года районные акиматы получат полноценные бюджеты. Мы надеемся, что осенью будут произведены изменения. Президент поддержал идею о том, чтобы у районов появились свои бюджеты, благодаря которым они смогут быстро решать проблемы. У нас получается так, что в городах республиканского значения и в столице районные акиматы не имеют собственного бюджета. По электроснабжению, вывозу мусора я дам поручение", - сообщил аким города Алматы Ерболат Досаев. 

 
Ранее сообщалось, что аким Алматы прокомментировал ситуацию по сносу ЖК "Жайсан".
 

Более 1 млн алматинцев имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики

17.08.2022, 18:53 35676
Более 1 млн алматинцев имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Комитет государственных доходов проводит разъяснительную работу по законопроекту о банкротстве физических лиц в областных центрах и городах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан по кредитам, налоговой и коммунальной задолженности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время только в Алматы более 1 млн жителей имеют активные кредиты. Среди них более 451 тысячи граждан не погашали кредиты в течение более 90 дней, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
17 августа в Алматы прошла конференция КГД МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
 
В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них: физические лица, финансовые и юридические консультанты, конкурсные управляющие и представители заинтересованных государственных органов и банков.
 
В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе.
 

"Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности пшеницы и подсолнечника

17.08.2022, 17:25 37481
"Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности пшеницы и подсолнечника
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Согласно полученным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной части республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей - выше среднего, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайской области, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
 
Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних значений.
 
В начале августа Казахстан приостанавил экспорт зерна. В стране фактически выбрана квота на вывоз пшеницы и меслина в объеме 550 тысяч тонн, которая действует до 30 сентября.
 

Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев

17.08.2022, 14:36 34666
Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - На программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники для казахстанских аграриев выделено 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средства привлек "Фонд развития промышленности" у фонда АО "Жасыл Даму". 
 

Данные средства будут направлены на фондирование АО "КазАгроФинанс" на льготных условиях для дальнейшего предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям", - сообщили в пресс-службе фонда. 

 
Для реализации программы казахстанские производители сельхозтехники подготовили более 1500 единиц тракторов и комбайнов. 
 
Выгодные условия - ставка вознаграждения 6%, отсутствие авансового платежа, срок лизинга до 10 лет и льготный период по возврату основного долга - позволят аграриям высвободить оборотные средства и эффективно планировать расходы в период уборочной кампании. 
 

После полного освоения выделенных средств дальнейшее финансирование по программе, которая рассчитана на 20 лет, будет производиться на револьверной основе, платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга", - подчеркнули в фонде. 


Ранее сообщалось, что по программе льготного лизинга сельхозтехники поступило 113 заявок на 9,3 млрд тенге. 
 

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