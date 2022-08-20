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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане сахар подорожал на 87% за год, производство выросло на 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге - сразу на 86,6% больше, чем годом ранее", - сообщает energyprom.kz .

По данным аналитиков, сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области: сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область. Наименьший рост цен был отмечен в столице: плюс 58,3%.

Среди крупных городов страны дороже всего килограмм сахара стоил в Алматы (581 тенге), Конаеве (555 тенге) и Атырау (554 тенге). Самая низкая цена была зафиксирована в Актобе (449 тенге).

Отмечается, что за январь-июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тысячи тонн сахара - на 9% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем производства традиционно пришелся на Жамбылскую область: 96 тысяч тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объема производства по РК составила 64,3% против 60,3% годом ранее", - сообщают эксперты.

По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 57,1% против 48% годом ранее.

Также доля импорта, соответственно, сократилась с 52% до 42,9%. В страну завезли 63,5 тысячи тонн сахара, минус 38,9% за год. Объем реализации на внутреннем рынке также уменьшился: на 25,6%, до 147,7 тысячи тонн.

За январь-июнь 2022 года в страну завезли 210,6 тысячи тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии на сумму 126,4 млн долларов США. Сокращение объема в натуральном выражении составило 11,3%, в денежном, напротив, наблюдался рост на 15,3%", - отмечают аналитики.

Сообщается, что из стран СНГ Казахстан завез 65,3 тысячи тонн сахара и сахарозы - на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришелся на Россию: 62,4 тысячи тонн, годовое сокращение - на 42,5%.