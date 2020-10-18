В Акмолинской области за 9 месяцев 2020 года произведено 18 тыс. тонн хлебобулочных изделий

Кокшетау. 17 октября. Kazakhstan Today - Акмолинская область является аграрным и пристоличным регионом нашей страны, производящим четверть зерна. Среднегодовое производство зерна составляет 5 млн тонн, среднегодовой экспорт зерна - 2 млн тонн, передает Kazakhstan Today.

В этом году показатели качества урожая значительно выше - 95% зерна соответствует 3-му классу, сообщает областное управление внутренней политики.

В настоящее время все хлебоприемные предприятия осуществляют приемку нового урожая. На элеваторы поступило более 2,2 млн тонн зерна, приемка продолжается.

В области производством хлебобулочных изделий занимаются 187 предприятий с производственной мощностью 195 тонн в сутки. На сегодня произведено 18 тыс. тонн хлебобулочных изделий, показатель выше на 1,1% к аналогичному периоду 2019 года", - проинформировали в управлении сельского хозяйства.

Стоит отметить, что производители хлеба активно работают не только над удовлетворением потребности населения в хлебе, но и над расширением ассортимента выпускаемой продукции: это в основном различные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия не длительного и длительного хранения.

В хлебоприемных предприятиях области на данный момент имеется 1411,4 тыс. тонн продовольственной пшеницы, из которой можно получить более 1390 тыс. тонн хлебобулочных изделий.

К слову, в регионе принимаются все необходимые меры для реализации в полном объеме задач, поставленных перед агропромышленным комплексом области.

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