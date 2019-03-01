Инвестором производства гербицидов в Жамбылской области может стать китайская компания

Пекин. 28 февраля. Kazakhstan Today - Делегация Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан посетила КНР и провела переговоры с государственной компанией КНР "ChemChina" и дочерней компанией "Syngenta" в Пекине, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи была обсуждена возможность инвестирования со стороны государственной компании КНР "ChemChina" и ее дочерней компании Syngenta в производство гербицидов на территории СЭЗ АО "Химический парк "Тараз" в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Около двух лет назад ChemChina приобрела европейскую компанию Syngenta за $43 миллиарда, глобального ведущего производителя сельскохозяйственных химикатов. В настоящее время проводится объединение двух крупных китайских компаний Sinochem и ChemChina. Объединенная компания Sinochem-ChemChina будет производить массу товаров, от нефтепродуктов и автомобильных шин до медицинских перчаток и средств для истребления насекомых, проинформировали в ведомстве.

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