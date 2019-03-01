Жамишев покинул совет директоров холдинга "КазАгро"

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Изменился состав совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), из состава совета директоров холдинга по собственной инициативе исключен Болат Жамишева.

В настоящее время совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" состоит из семи человек: Умирзак Шукеев, Алихан Смаилов, Тимур Сулейменов, Жанна Егимбаева, Ораз Жандосов, Берик Мухамбетжанов и Рустем Курманов.

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