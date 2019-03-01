Казахстан и Китай договорились о создании совместной ветеринарной лаборатории в ВКО

Пекин. 28 февраля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерство коммерции КНР договорились о сотрудничестве по ряду направлений, передает Kazakhstan Today.

Министерство коммерции КНР отметило высокую заинтересованность Китая в импорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Казахстана. При этом китайской стороной отмечена экологическая чистота казахстанской сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Стороны договорились о сотрудничестве по следующим направлениям: организация импортных заказов из Казахстана в Китай при поддержке Министерства коммерции КНР (например, поставка казахстанской сельхозпродукции в провинцию Шаньси в рамках межрегионального сотрудничества); усиление межрегионального сотрудничества, проведение второго форума межрегионального сотрудничества в РК весной текущего года; продвижение казахстанской сельхозпродукции на рынки Китая посредством электронных торговых площадок, проведение практического семинара по электронной торговле продукцией АПК в рамках очередного заседания Рабочей группы; осуществление пилотного проекта по созданию ветеринарной и фитосанитарной лаборатории и электронной торговой площадки на МЦПС "Хоргос"; осуществление пилотного проекта по созданию совместной ветеринарной лаборатории в Восточно-Казахстанской области.

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