В Карагандинской области принимают меры по сдерживанию роста цен на продукты

Караганда. 18 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводится целенаправленная работа по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе с помощью проведения сельскохозяйственных ярмарок, передает Kazakhstan Today.

За прошлый год было проведено больше 800 ярмарок, на которых реализовано около 10 тыс. тонн продукции на сумму свыше 7 млрд тенге. С начала этого года уже организовано 19 ярмарок в городах и районных центрах, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, в преддверии праздника Наурыз прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка, на которой фермеры реализовывали свою продукцию без посредников. Горожане смогли закупиться мясом, овощами и другими продуктами по более дешёвым ценам. В ярмарочный день на торговые прилавки было выставлено около 200 тонн фермерской продукции.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, в супермаркетах, социальных павильонах и на коммунальном рынке на постоянной основе осуществляется мониторинг цен. На сегодня функционируют 36 социальных павильонов и 1 коммунальный рынок, в более 600 торговых заведениях созданы социальные ряды и уголки.

Контроль ведётся по 19 наименованиям социально-значимых продовольственных товаров с целью не допустить необоснованных завышений цен. По каждому выявленному факту нарушений предпринимаются меры.

Кроме того, с молокозаводами и птицефабриками области заключены меморандумы по ценовой политике. В регионе формируется стабилизационный фонд, чтобы сдерживать цены в период межсезонья. Сельхозпроизводители региона поддержали эту меру - наполняют фонд своей овощной продукцией по фиксированным ценам.

По информации акимата, с ноября 2018 года по февраль 2019 года через социальные павильоны было продано 300 тонн лука и 60 тонн капусты. Сейчас в павильоны поступила партия моркови, так как в супермаркетах и на рынках этот овощ подорожал.

Также в настоящее время завершается формирование стабилизационного фонда бакалейной продукции общим объёмом 390 тонн: сахара - 204 тонны, растительного масла - 50 тысяч литров, риса и гречки - по 68 тонн.

Сельхозпроизводители области полностью обеспечивают земляков такими продуктами, как: мука и хлеб 1-го сорта, картофель, морковь, говядина, мясо птицы, молоко и яйцо куриное. Нет необходимости закупать извне в больших объёмах лук, капусту, творог, масло сливочное, рожки - собственное производство покрывает основную часть потребности, проинформировали в пресс-службе.

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