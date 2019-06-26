Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 378,83 тенге за доллар

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,45 тенге, до 378,83 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,83 тенге за доллар (+0,45 тенге), суммарный объем торгов - 78 713 тыс. USD (-98 164 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0555 тенге за рубль (+0,0440 тенге), суммарный объем торгов - 10 000 тыс. рублей (-15 000 тыс. рублей).

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