Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Приток американских инвестиций в казахстанскую экономику достиг рекордных $5,3 млрд, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, сегодня премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с послом США в Казахстане Уильямом Мозером. В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере, нефтяной отрасли, агропромышленном секторе.

Соединенные Штаты остаются одним из ключевых партнеров и инвесторов Казахстана", - сказал премьер-министр РК.

По итогам 2018 года торговый оборот между РК и США вырос на 37,3% до $ 2,2 млрд. Приток американских инвестиций в казахстанскую экономику увеличился на 44,7% и установил новый абсолютный рекорд, достигнув $5,3 млрд.

Для привлечения инвестиций и реализации стратегических инвестиционных проектов уделяется особое внимание созданию наиболее благоприятных условий для инвесторов. Новые подходы создадут более комфортные условия для американских партнеров", - сказал А. Мамин.

Для эффективного решения вопросов по реализации инвестиционных проектов в перспективных экспортно-ориентированных отраслях создан Координационный совет по прямым иностранным инвестициям и Фонд прямых иностранных инвестиций.

Премьер-министр РК отметил перспективность реализации проектов крупными американскими компаниями в агропромышленном секторе, подчеркнув большой потенциал и возможности организации на территории Казахстана производства с локализацией, выхода на рынки региона.

В свою очередь, У. Мозер высоко оценил подходы по улучшению инвестиционного климата и отметил готовность американской стороны продолжать сотрудничество в существующем формате.

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