Казахстанцы могут вести предпринимательскую деятельность без регистрации - КГД

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов напоминает, что казахстанцы могут вести предпринимательскую деятельность без регистрации и при этом платить ЕСП, передает Kazakhstan Today.

Система, дающая возможность неформально занятым лицам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, именуемая как " Единый совокупный платеж " (ЕСП), функционирует в Казахстане с начала 2019 года. Данный вид платежа распространяется на физических лиц, осуществляющих неформальную деятельность с целью извлечения доходов, которые не используют труд наемных работников, оказывают услуги исключительно физическим лицам, реализуют сельскохозяйственную продукцию, полученную от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам", - напомнили в пресс-службе КГД.

Отмечается, что уплата ЕСП дает возможность участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, с правом выбора медицинского учреждения после введения ОСМС. Также ЕСП обеспечивает поступление в пенсионной системе и получение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП есть возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Вместе с тем уплата ЕСП обеспечивает социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

В ведомстве подчеркнули, что уплата ЕСП производится на добровольной основе.

ЕСП исчисляется из размера месячного расчетного показателя, для жителей городов - 1-кратный размер МРП (2525 тенге) и 0,5-кратный размер (1263 тенге) МРП для сельских жителей (согласно регистрации по месту жительства). Плательщики ЕСП не предоставляют налоговой отчетности. ЕСП состоит из следующих долей: 10% на индивидуальный подоходный налог; 20% на социальное отчисление в ГФСС; 30% на пенсионный взнос в ЕНПФ; 40% на отчисления в ОСМС. Уплата ЕСП осуществляется единым платежом в любом банке второго уровня на счет НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" по следующим реквизитам: Бенефициар - НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", банк бенефициара - НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан", БИН 160440007161, БИК GCVPKZ2A, ИИК бенефициара -Z47009ESP0163609911", - напомнили в ведомстве.

Нельзя применять ЕСП, если вы: осуществляете свою деятельность на территории объектов коммерческой недвижимости, на территории торговых объектов (собственных либо арендованных); предоставляете в имущественный наем (аренду) имущество (кроме жилья); относитесь к одной из категорий: индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, иностранец или лицо без гражданства (кроме оралманов).

Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода за календарный год не должна превышать 1175 МРП. Если за свои услуги или продукцию вы получаете менее 1175 МРП в год, то вы вправе применять данный налоговый режим. В 2019 году размер МРП - 2525 тенге. Предельная годовая сумма дохода для ЕСП в 2019 году составляет 2 966 875 тенге. Если ваш доход в течение года превысит указанную сумму, применять ЕСП вы не вправе", - уточнили в комитете.

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