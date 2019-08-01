Минфин разработал концепцию законопроекта по вопросам государственных закупок

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликована концепция проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок", передает Kazakhstan Today.

Ранее Министерству финансов было поручено разработать законопроект по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора.

На совещании по вопросам дальнейшего противодействия коррупции от 20 мая 2019 года глава государства поручил первому заместителю премьер-министра - министру финансов Алихану Смаилову централизовать государственные закупки с освобождением руководителей бюджетных учреждений от их проведения, а также внедрить механизмы, исключающие вмешательство политических государственных служащих в проведение государственных закупок.

"Несмотря на то, что неправомерный допуск заявки является одним из основных нарушений в сфере государственных закупок, административная ответственность за указанные действия отсутствует. При этом к основным нарушениям, кроме неправомерного допуска заявки, являются необоснованное отклонение заявок и установление завышенных требований, за которое предусмотрено административная ответственность", - отмечается в концепции.

Кроме того, на практике имеются факты, когда заказчики умышленно затягивают процесс включения потенциальных поставщиков, признанных судом недобросовестными участниками закупок в реестр недобросовестных участников.

В этой связи авторы концепции предлагают установить административную ответственность за ненаправление или несвоевременное направление сведений о таких поставщиках в уполномоченный орган для включения в реестр недобросовестных участников закупок.

Кроме того, в целях упрощения процедур государственных закупок предлагается внедрить новый способ закупок "конкурс с использованием рамочных соглашений", который позволит существенно ускорить процесс государственных закупок. Так, в странах Европейского союза данный способ имеет широкое применение.

Как правило, рамочные соглашения используются при централизованных закупках простых, стандартных товаров, работ и услуг.

Процесс закупок состоит из двух этапов. На первом этапе по определенным видам товаров, работ, услуг конкурс проводится среди всех потенциальных поставщиков, которым предъявляются соответствующие квалификационные требования. С потенциальными поставщиками, соответствующими всем предъявляемым требованиям заключается рамочное соглашение.

На втором этапе все заказчики, которые планируют приобрести товары, работы, услуги, предусмотренные в рамочном соглашении, направляют потенциальным поставщикам соответствующую заявку. Далее договор заключается с тем потенциальным поставщиком, ценовое предложение которого является наименьшим.

Также в условиях развития электронной коммерции предлагается внедрить новый способ закупок через электронный магазин. Это позволит существенно упростить закупки товаров и повысить их эффективность.

Кроме того, предлагается формировать реестр документов, подтверждающих наличие опыта работы (электронный депозитарий). В реестр будут включаться все документы, прошедшие проверку на предмет их достоверности. Это позволит исключить факты предоставления недостоверной информации и своевременно рассматривать организаторами заявки потенциальных поставщиков на основе документов, включенных в реестр.

Авторы концепции предлагают ввести ограничения, связанные с участием в государственных закупках. "Имеются факты, когда за коррупционные преступления привлекаются руководители компаний, участвующих в государственных закупках. При этом такие компании, руководители (учредители) которых привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления, продолжают участвовать и выигрывать конкурса в государственных закупках. Между тем в соответствии с передовой международной практикой компании, замешанные в коррупционных скандалах, не допускаются к участию в государственных закупках (Типовой закон о закупках ООН "ЮНСИТРАЛ", Соглашение ВТО по государственным закупкам)", - говорится в документе.

Также в целях развития малого и среднего бизнеса предлагается установить ежегодные объемы (лимиты) участия потенциальных поставщиков в государственных закупках.

Авторы документа предлагают установить компетенцию уполномоченного органа по формированию и ведению Реестра заказчиков и потенциальных поставщиков, которые вправе заключать договоры из одного источника путем прямого заключения.

В целях недопущения предоставления демпинговых цен в закупках способом запроса ценовых предложений предлагается предусмотреть антидемпинговые меры в виде внесения потенциальными поставщиками дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой", - отмечается в концепции.

В целях исключения фактов затягивания процедур и обеспечения своевременного проведения государственных закупок предлагается внести изменения в статьи 29 и 36 закона, предусматривающего возможность осуществления государственных закупок из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам в случаях отсутствия поданных заявок или подачи только одной заявки.

Помимо этого, в условиях установления обязанности участникам запроса ценовых предложений вносить обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора, а также установления демпинга в закупках запроса ценовых предложений предлагается увеличить пороговое значение данных закупок с 4-тысячекратного до 8-тысячекратного размера МРП. Это позволит существенно упростить государственные закупки в целом.

Минфин также предлагает принять нормы по сокращению закупок из одного источника путем прямого заключения договора и по установлению платности жалоб.





Данная концепция находится на публичном обсуждении.

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