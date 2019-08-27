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Продажи российских рублей обменными пунктами РК сократились на 16,8%

26.08.2019, 10:11 8614
Продажи российских рублей обменными пунктами РК сократились на 16,8%
Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Объём нетто-продаж российских рублей обменными пунктами РК за январь – июнь 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8%, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Ranking.kz, объём нетто-продаж российских рублей обменными пунктами за январь - июнь 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8%, или 62,2 млрд тенге (практически 10 млрд в рублёвом эквиваленте) и составил 307,7 млрд тенге.
 
По объёму "чистых" продаж среди регионов РК традиционно лидируют области, граничащие с Российской Федерацией. Так, первое место занимает ВКО: 49,7 млрд тенге, рост за год - на 20%, или 8,3 млрд тенге. На втором месте Костанайская область: 34,7 млрд тенге, рост за год - на 6,1%, или 2 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Павлодарская область: 33,1 млрд тенге, рост за год - на 12,7%, или 3,7 млрд тенге.
 
В то же время в крупнейших мегаполисах РК - Алматы и Нур-Султане - объёмы нетто-продаж сократились почти в 2 раза, а Кызылординская и Туркестанская области ушли в минус - на 1,5 млрд и 1,9 млрд тенге, соответственно (то есть здесь было сдано в обменные пункты больше рублей, чем выкуплено).
 
В то же время непосредственно в июне 2019 года объём нетто-продаж рублей составил 65,2 млрд тенге - на 10,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 13% больше, чем в июне прошлого года.
 
Объёмы нетто-продаж растут третий месяц подряд. Курс российского рубля в среднем за июнь составил 5,95 тенге - на 1,5% больше, чем в мае, и на 11,2% больше по сравнению с июнем 2018 года. В июле курс рубля уже вырос на 2% и составил 6,07 тенге.
 
По объёму нетто-продаж российских рублей за июнь 2019 года лидирует ВКО (11,9 млрд тенге), на втором месте Карагандинская область (8 млрд тенге), третье с незначительным отставанием занимает Костанайская область (7,9 млрд тенге).
 

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