Счетный комитет предложил сократить субсидирование авиаперевозок

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе был презентован проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы. В рамках презентации председатель Счетного комитета Наталья Годунова заявила о целесообразности сокращения государственного субсидирования авиаперевозок, передает Kazakhstan Today.

По словам Годуновой, в проекте бюджета на 2020-2022 годы на субсидирование авиаперевозок заложено 19 млрд тенге, при этом 8 млрд предлагается оптимизировать.

Основную проблему мы видим в отсутствии гибкости в субсидировании регулярных авиаперевозок, что приводит к расходам бюджета при низкой и нулевой загруженности воздушного судна, особенно по туристическим маршрутам, которые субсидируются. У нас есть топ-10 туристических маршрутов, почему-то они субсидируются с мая, что логично, но по декабрь. Вы можете посмотреть загрузку воздушных судов за сентябрь, ноябрь, декабрь. Наполняемость самолетов в сентябре, октябре, ноябре и декабре значительно ниже. Эффективность этого субсидирования очень низкая из-за малого количества туристов. Что мы субсидируем?" - сказала она.

Также поднимался вопрос оптимизации субсидирования железнодорожных перевозок. Предлагается оптимизировать 12 из 100 млрд тенге, идущих на субсидирование направлений с низкой востребованностью.

Рекомендуется внедрить на практике менеджмент оперативного, откликающегося на спрос управления, с возможностью пересматривать количество рейсов в течение года, ориентировать их на фактическую потребность посредством изменения частоты полетов и тарифов. То есть нужна гибкость в целях экономии бюджетных средств", - отметила Наталья Годунова.

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