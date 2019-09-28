Бишкек. 27 сентября. Kazakhstan Today - Во всех странах ЕАЭС отрасль строительных материалов демонстрирует рост, передает Kazakhstan Today.

"За последние два года отрасль демонстрирует положительные темпы роста во всех государствах-членах, что, в свою очередь, отразилось на темпах выполненных строительных работ в целом в ЕАЭС", - заявил директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев в ходе панельной сессии "Перспективы развития промышленности строительных материалов в рамках евразийской интеграции" на форуме "Евразийская неделя" в Бишкеке.

Производство стройматериалов в 2017 и 2018 годах в целом по Союзу выросло на 22,8% и 13,8%, соответственно. При этом в 2018 году наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Армении (138,3%), Казахстане (111,3%) и Кыргызстане (109,3%).

Темпы роста строительных работ за этот же период в целом по союзу составили 119,5% и 103%, соответственно.

Следует отметить, что рост производства стройматериалов обусловлен отчасти наличием мер господдержки. Это государственные программы по обеспечению доступным жильем, а также строительство инфраструктурных объектов", - объяснил Николай Кушнарев.

Представители государственных органов, профильного бизнеса и экспертного сообщества обсудили текущее состояние отрасли производства строительных материалов, устранение существующих барьеров для углубления промышленной кооперации, обмен опытом и повышение уровня взаимодействия между заинтересованными сторонами.

Особое внимание было уделено качеству строительных материалов и проблеме распространения контрафактной и небезопасной продукции.

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт) Алексей Кулешов рассказал о фактах нарушений обязательных требований к цементной продукции. В ходе проверки 365 предприятий, производящих цементную продукцию, на 12% из них были обнаружены нарушения.

На втором заседании Евразийской технологической платформы "Промышленные технологии обеспечения строительной индустрии" ее участники представили для обсуждения ряд современных и безопасных технологий по использованию промышленных отходов и вторичных материальных ресурсов в производстве строительных материалов.

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