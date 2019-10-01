Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане закончился сезон дешевых свежих овощей, передает Kazakhstan Today.

"В этом году сезон дешёвых свежих овощей закончился относительно рано. В сентябре цены на капусту и огурцы выросли к августу почти на 15%. На 7,3% подорожал чеснок, на 1,7% - фасоль", - сообщает Energyprom.kz .

Пока ещё дешевеют такие менее подверженные сезонным колебаниям овощи, как лук (минус 25,2% за месяц), морковь (минус 22,8%), свёкла (минус 9%), картофель (минус 8,2%). В то же время свежие помидоры снизились в цене всего на 1,4%, и, видимо, далее цены на них также пойдут в рост.

Среди фруктов заметно подорожали апельсины (на 4,3% к августу), подешевели - бананы (минус 2,8% за месяц).

Председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев предложил свою стратегию борьбы с ростом и скачками цен в столице. По его мнению, проблема в том, что в Нур-Султане нет центров заготовки продуктов питания, а также центров по их длительному хранению. Одних распределительных центров, считает он, не хватает для эффективного контроля над ценами.

Кулибаев предлагает перенять опыт Москвы, которая в сезон закупает овощи и фрукты фурами, в том числе и из Казахстана, и за счёт этого регулирует цены, избегая резких колебаний. Он подчеркнул, что НПП "Атамекен" будет работать над тем, чтобы в соседних областях создавались центры агрокомпетенции, а также развивалось производство той продукции, которая востребована в столице.

Напомним, в августе 2019 года цены на товары и услуги в Казахстане увеличились на 5,5% по сравнению с августом 2018 года. По этому показателю страна уступила лишь Беларуси, где цены за год выросли на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии. В России потребительские цены за год увеличились на 4,3%, в Кыргызстане - на 2%, в Армении - на 0,6%. Совокупная годовая инфляция в ЕАЭС при этом зафиксировалась на 4,4%.

При этом Казахстан обогнал все страны ЕАЭС по росту цен на продовольственные товары: 9% за год. При этом в России рост в сегменте составил 5%, в Беларуси - 6,2%, в Кыргызстане - 3,7%, в Армении - 0,2%.

Среди продуктов животного происхождения в сентябре резко подорожали яйца - сразу на 6,1% за месяц. На 2,3% выросла в цене мороженая рыба, на 2,1% - говядина, на 2% - конина.

Среди круп за сентябрь заметнее всего подорожали пшено (на 3,1% к августу) и рис (плюс 2,2%).

Напитки и бакалейные товары не показали роста цен более 1%. Сахар, к примеру, напротив, подешевел сразу на 4,6% за месяц.

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