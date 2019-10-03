В Кызылорде открылся завод по переработке риса

Мощность завода свыше 7 тонн риса в час, постоянной работой обеспечены 80 человек.
Основная цель ТОО "Абай Даулет" - переработка и сбыт риса. В целях расширения своей деятельности завод инвестировал собственные средства для закупа и установки современного оборудования.
Особенность нового завода: наравне с переработкой риса в дело идет и рисовая шелуха, которая, как известно, используется для корма скота, то есть завод адаптирован на безотходное производство.
Благодаря поддержке государства фермеры региона в последние годы получают высокий урожай риса, и вносят значимый вклад в увеличение запасов зерна страны.
"В этом году аграрии области возделали 88 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Засеяна основная культура - рис. Сейчас во всех районах идет горячая пора - уборка урожая", - сказал аким области.
ТОО "Абай Даулет" - крупная компания, которая выполняет свою работу качественно. Его продукция пользуется большим спросом не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего зарубежья. Товар полностью соответствует требованиям менеджмента качества. Тому доказательство - продукты компании экспортируются в Россию, Узбекистан, Монголию, Украину и Таджикистан.
Руководитель региона отметил, что рисоводство области пополнилось еще одним современным производством, что, в свою очередь, должно внести вклад в продуктовую безопасность и социально-экономическое развитие региона, а также открытие новых рабочих мест и увеличение налоговой базы.
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