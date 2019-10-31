Работающим по патенту ИП необходимо до конца года зарегистрировать онлайн контрольно-кассовые машины - ДГД Алматы

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов Алматы сообщили об отмене освобождения от применения контрольно-кассовых машин (ККМ) ИП, работающих по патенту с нового года, передает Kazakhstan Today.

"С 2020 года в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 685 Налогового кодекса сокращен перечень видов деятельности по индивидуальным предпринимателям, работающим по патенту, и отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин по ИП, работающим по патенту. В связи с этим необходимо до конца года зарегистрировать онлайн ККМ и предоставить уведомление о переводе на упрощенный режим налогообложения", - сообщили в ведомстве.

В ДГД отметили, что по ИП, не представившим уведомления о переходе на упрощённый режим предусмотрен в автоматическом режиме перевод на общеустановленный порядок.

У ИП, не зарегистрировавшим онлайн ККМ до конца года, согласно статье 284 КоАП РК, возникает административная ответственность в виде штрафа", - проинформировали в департаменте.

На прошлой неделе состоялось совещание по вопросам внедрения онлайн-ККМ под председательством вице-министра финансов Руслана Енсебаева в Комитете государственных доходов МФ РК.

По итогам совещания принято решение о создании штаба по внедрению онлайн-ККМ. Координаторами штабов определены территориальные департаменты государственных доходов.

В ходе совещания вице-министр финансов Руслан Енсебаев подчеркнул, что вопрос обеспечения предприятий онлайн-ККМ касается не только КГД, но и производителей аппаратных решений и предпринимателей. "Главная задача, которая стоит перед нами, – это обеспечить максимально качественный и быстрый переход на онлайн-ККМ. Это позволит улучшить предпринимательскую деятельность в целом", – сказал Р. Енсебаев.

Как известно, с 1 января 2020 года практически все предприниматели страны обязаны применять при денежных расчетах контрольно-кассовые машины с онлайн-передачей данных.

На сегодняшний день в РК состоит на учете более 490 тыс. онлайн-ККМ. До конца текущего года переход на онлайн-ККМ должна осуществить большая группа предпринимателей, в основном это представители малого бизнеса, крестьянские хозяйства, которые обязаны перейти на онлайн-ККМ с 1 января 2020 года. Общее число таких налогоплательщиков составляет порядка 400 тыс. Из них на сегодняшний день только 15% установили онлайн-ККМ.

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