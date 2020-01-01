По результатам ОКА дефицита капитала в банковском секторе Казахстана не наблюдается

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан провел оценку качества активов (ОКА) банковского сектора, передаёт Kazakhstan Today.

Напомним, согласно поручению президента РК, 30 января 2019 года по итогам расширенного заседания правительства Республики Казахстан, Национальный банк Республики Казахстан в течение 8 месяцев 2019 года организовал и провёл оценку качества активов банковского сектора

Оценка качества активов затронула 14 крупнейших банков, на долю которых приходится 87% от общего объёма банковских активов и 90% ссудного портфеля.

По итогам оценки качества активов банковского сектора Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2019 года на консолидированном уровне (агрегация результатов всех банков-участников) дефицита капитала не наблюдается; пруденциальные нормативы k1 и k2 с запасом выполняются на системном уровне с учётом результатов программы ОКА.

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет примерно 70% с учётом полученного в ходе ОКА дополнительного уровня корректировок на качество активов и от переоценки финансовых инструментов (по сравнению с 105% до ОКА).

Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования, оценки недвижимого имущества и применения пруденциальных триггеров кредитного обесценения).

Результаты ОКА необязательно приведут к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчетности банков. Во-первых, в методологии ОКА заложена определённая доля консерватизма, выраженная в пруденциальном подходе к трактовке регулятором применения положений стандартов бухгалтерского учёта. Во-вторых, программа ОКА оценивает результат на отчётную дату (1 апреля 2019 года), после которой могли произойти изменения в портфелях банков", - пояснил финрегулятор.

При этом многие банки уже в процессе ОКА приняли во внимание наблюдаемые результаты и предприняли меры для улучшения качества портфеля, а также начали работу по совершенствованию политик и процессов, данных и систем для соответствия требованиям методологии ОКА.

Тем не менее прямые нарушения стандартов бухгалтерского учёта банками должны найти отражение в финансовой отчётности банков соответствующего периода", - отметили в Нацбанке.

Необходимо отметить, что данные по банковской системе в целом отражают средний эффект на уровне банка, но для каждого отдельного банка эффект рассчитывается индивидуально и будет зависеть от размеров активов кредитной организации, качества её активов и структуры портфеля.

На данный момент завершен первый этап оценки качества активов. С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год, банки разработают детальные планы мер, основываясь на предоставленных регулятором рекомендациях. Планы по каждому из банков будут направлены регулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года. После согласования, выполнение мер будет строго отслеживаться регулятором.

Для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки НБРК провел ОКА совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями. Изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского центрального банка (ЕЦБ), которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества", - уточнили в Нацбанке.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства