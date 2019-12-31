Нацбанк завершил оценку качества активов банковского сектора республики

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк республики Казахстан завершил оценку качества активов банковского сектора Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента республики Казахстан, данным 30 января 2019 года по итогам расширенного заседания правительства республики Казахстан, Национальный банк республики Казахстан в течение восьми месяцев 2019 года организовал и провёл оценку качества активов банковского сектора -беспрецедентную по своему масштабу программу, позволившую значительно улучшить качество и глубину доступной информации о состоянии банков-участников и всей финансовой индустрии в целом", - сообщили в пресс-службе НБ РК.

Согласно информации, оценка качества активов затронула 14 крупнейших банков, на долю которых приходится 87% от общего объёма банковских активов и 90% ссудного портфеля.

Для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки, НБ РК провел оценку качества активов (ОКА) совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями. Изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского центрального банка (ЕЦБ), которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества.

По итогам ОКА подготовлен отчет, который содержит общее описание примененного подхода, результаты оценки качества активов на системном уровне и перечень последующих действий.

Согласно результатам оценки качества активов по состоянию на 1 апреля 2019 года, на консолидированном уровне (агрегация результатов всех банков-участников) дефицита капитала не наблюдается; нормативы k1 и k2 с запасом выполняются на системном уровне с учётом результатов программы ОКА", - рассказали в ведомстве.

На данный момент завершен первый этап ОКА. С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год, банки разработают детальные планы мер, основываясь на предоставленных регулятором рекомендациях.

Планы по каждому из банков будут направлены регулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года. После согласования, выполнение мер будет строго отслеживаться регулятором. Итоговые результаты работы с банками на втором этапе ОКА будут предоставлены Нацбанком 28 февраля 2020 года в разрезе банков-участников программы.

По итогам ОКА также будут инициированы системные меры, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора и улучшение бизнес процессов в банках.

Отчёт по результатам оценки качества активов банков второго уровня Республики Казахстан на системном уровне будет размещен на сайте Национального банка 30 декабря 2019 года (сегодня) в 17.00", - добавили в Нацбанке.

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