ПАО "Транснефть" выплатило компенсации всем казахстанским компаням за некондиционную нефть

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Все казахстанские компании получили компенсацию за некондиционную нефть от публичного акционерного общества "Транснефть", передает Kazakhstan Today.
27 февраля 2020 года последняя казахстанская компания получила компенсацию со стороны ПАО "Транснефть". Тем самым все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "КазТрансОйл", выступающим от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансОйл".
Напомним, в апреле - мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти на танкеры в порту Усть-Луга.
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