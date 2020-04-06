В ЕАЭС обнулены импортные пошлины на ряд товаров для жизнеобеспечения населения

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В ЕАЭС обнулены импортные пошлины на товары, необходимые для жизнеобеспечения населения государств-членов, сообщили в пресс-службе правительства РК, передает Kazakhstan Today.



Данная инициатива была поддержана всеми государствами-членами ЕАЭС. Обнуление таможенных пошлин принято на период до 30 июня 2020 года, а в отношении некоторых видов медицинских изделий и лекарств нулевые пошлины будут действовать до 30 сентября 2020 года, решение при необходимости может быть продлено, сообщили в пресс-службе Правительства РК.



По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева казахстанская сторона вынесла на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии предложение по установлению нулевых таможенных пошлин на импорт картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови, перца, ржи, длиннозерного риса, гречихи, гречневой крупы, готовых пищевых продуктов, предназначенных для детей, основы для производства заменителей грудного молока, соков для детей, лекарственных средств и сырья для их производства, медицинских изделий и оборудования медицинского назначения, необходимого для профилактики и лечения коронавируса COVID-2019



"В условиях сезонного сокращения предложения овощей, а также высокого спроса на средства индивидуальной защиты и лекарственные средства, принятое решение позволит сократить издержки при импорте данных чувствительных для населения товаров", - отметил Член Совета Евразийской экономической комиссии от Казахстана Алихан Смаилов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства