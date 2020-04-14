Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане усовершенствовали механизмы продажи электроэнергии, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно в связи с увеличением паводковых вод, у покупателей электроэнергии появляется возможность приобретать дополнительные объемы электроэнергии по сниженным ценам. Однако в связи с некоторыми несовершенствами механизма продажи данной электроэнергии, ранее многие покупатели попросту не могли участвовать в торгах. Их ограничивали условия, теперь эти препятствия устранены", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

10 апреля при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан были проведены торги электрической энергией, вырабатываемой ГЭС в период природоохранных попусков воды, по измененным правилам, благодаря которым к участию в покупке "дешевой" электроэнергии были допущены новые покупатели. А это значит, что "условия игры" стали более объективными для всех покупателей, что позволило снизить себестоимость электрической энергии в условиях кризиса.

Как отмечают специалисты, данная мера позволит убрать возможную аффилированность рынка и даст новый толчок к развитию конкуренции на рынке электрической энергии.

10 апреля на централизованных торгах электрической энергией, вырабатываемой ГЭС в период природоохранных попусков воды, приняли участие 71 субъект оптового рынка электрической энергии, из них 68 покупателей и 3 продавца. Спрос на электрическую энергию составил 1458,6 млн кВт-ч, объем купленной/проданной электрической энергии составил 301,2 млн кВт-ч, по итогам было заключено 13 сделок.

В ходе проведения торгов технических замечаний по работе торговой системы от участников не поступило. В качестве наблюдателей на торгах электрической энергии участвовали представители Министерства энергетики.

По словам директора департамента развития электроэнергетики Айдоса Дарибаева, данные законодательные инициативы были направлены на совершенствование механизмов организации централизованных торгов с целью создания условий для развития рыночных взаимоотношений на оптовом рынке электрической энергии.

Существенные изменения правил обеспечили "выход" покупателей на первом этапе со своими ценовыми предложениями в течение 30 минут, а продавцам - подачу заявок в следующие 30 минут торговой сессии и в случае удовлетворения спроса - автоматическое формирование пар.

Что немаловажно - все действия в торговой системе происходят обезличенно, а фактор сговора между участниками практически исключен. Данные изменения правил и программного обеспечения позволили создать условия, которые не препятствуют доступу потребителей и не ограничивают их участие", - отметили в Минэнерго.

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