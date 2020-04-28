В Казахстане формируется реестр системообразующих предприятий, которым окажут господдержку

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане формируется реестр системообразующих предприятий, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили сегодня в Министерстве национальной экономики РК, в Казахстане ведется работа по созданию реестра системообразующих предприятий для оперативного мониторинга.
Основной целью реестра является мониторинг экономического состояния крупных предприятий (занятость, налоговая база, проблемы сбыта и другое) на основе дополнительной регулярной отчётности. По результатам мониторинга, в случае необходимости, будут рассмотрены предложения отраслевых государственных органов по точечным мерам поддержки и встречным обязательствам предприятий (сохранение занятости)", - уточнили в пресс-службе МНЭ РК.
Отмечается, что работа по формированию реестра ведется совместно с профильными комитетами Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и бизнес-ассоциациями.
После детального обсуждения с бизнес-сообществом и отраслевыми министерствами будет сформирован предварительный реестр и внесён на утверждение Госкомиссии по модернизации экономики. Работа будет состоять из нескольких этапов", - говорится в сообщении.
Напомним, о создании реестра сообщил глава государства в своем сегодняшнем заявлении.
Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании", - сказал президент.
Список системообразующих предприятий обсуждался сегодня и в сенате. На совещании по вопросам мер поддержки казахстанского бизнеса в период восстановления экономики и посткризисного развития спикер палаты Дарига Назарбаева отметила, что госкомиссия по модернизации экономики определила предварительный реестр системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.
В нынешнем списке предприятий пока получается, что 60% - это строительство, 1% - горнодобывающая промышленность, 23% из списка - торговые компании и только 3% - обрабатывающая промышленность. Хотя сформулированная цель экономической стратегии - усилить политику импортозамещения. Вопрос продовольственной безопасности - самый важный и нужно отказаться от импорта продовольствия, которое мы сами производим или от тех продуктов, без которых мы можем прожить", - подчеркнула Дарига Назарбаева.
По мнению сенаторов, необходимо обновить систему критериев, по которым предприятия относят к категории системообразующих, и пересмотреть базовые концепции и подходы, потому что существующие идут вразрез со стратегией экономики простых вещей и существующими экономическими реалиями.
Выступивший на совещании вице-спикер Бектас Бекназаров подчеркнул, что государственная помощь должна быть направлена именно на восстановление АПК. Также он отметил, что приказ об образовании критериев был составлен в 2011 году и в основу его положен закон о частном предпринимательстве, который утратил силу в 2015 году.
Нам надо вот эти концепции и подходы в корне пересмотреть. Вначале необходимо обеспечить продовольственную безопасность, чтобы народ был сытым. Надо отходить от понятия "системообразующее". Концепции иные должны быть", - сказал Б. Бекназаров.
Отмечается, что местным исполнительным органам также надо дать возможность озвучить свое мнение по этому вопросу.
Сенаторы подчеркнули, что государственная поддержка должна быть адресная, точечная, а критерии отбора предприятий и механизмы их поддержки нужны не универсальные, они должны разрабатываться для каждой отрасли отдельно, с учетом ее специфики.
Акцент нужно делать на обрабатывающей промышленности. Список предприятий должен быть пересмотрен с учетом новых критериев", - сказала Д. Назарбаева.
По ее мнению, необходимо провести анализ и четко определить, какие обязательства берут на себя предприятия, которые претендуют на получение помощи от государства.
Торопиться с этим списком ни в коем случае нельзя. Пока нет четкого понимания механизмов и инструментов господдержки, законодательная база тоже пока не подготовлена. Каждое предприятие, претендующее на поддержку, должно не только подходить по формальным критериям, но и должно на себя публично брать обязательства по сохранению и увеличению рабочих мест, поступлению налогов, планам по инвестициям на развитие и производство продукции, которая пойдет на покрытие внутреннего спроса и на экспорт. Без этого нельзя, всё, время сейчас другое ", - подчеркнула Назарбаева.
Как сообщила пресс-служба сената, по итогам совещания от имени депутатов палаты будет подготовлено обращение в правительство с рекомендациями и предложениями в отношении подходов и критериев формирования реестра системообразующих предприятий.
Создание списка системообразующих предприятий также прокомментировал внештатный советник президента РК по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов.
Хронология событий следующая. 1. Государство в марте - апреле объявило ряд мер поддержки МСБ, однако ситуация такая, что сейчас пострадали почти все, в том числе крупный бизнес, который также просил меры поддержки. В том, что их нужно поддержать, нет сомнений. Сейчас вообще меры поддержки должны быть вкруговую, с учетом обстоятельств отраслей. После того, как помогли МСБ, крупный бизнес обратился в НПП и МНЭ с просьбой и им помочь, дальше формировался предварительный список. Те, кто просил, изначально дали список своих компаний, из которых и сформировался предварительный список. 2. Далее МНЭ на Госкомиссии передало список другим госорганам, чтобы они связались с отраслевыми ассоциациями и предложили свои списки. В ходе этого процесса список утек в сеть, будто уже этот список утвердили, якобы хотят помочь своим. 3. Будет еще 3-4 итерации, прежде чем сформируется предфинальный список, который уже будут чистить сообразно критериям (число людей, экономический эффект и так далее.). Сейчас этих критериев нет, чтобы дали списки все, кто жалуется, потом определятся критерии, и уже после этой чистки будет финальный список. Потом определят категории и меры поддержки для каждой категории - пока же по этим пунктам нет никакой ясности, предварительного набора и так далее. Дай Бог, в течение 2-3 недель определятся (но по срокам - это мои ожидания, а точно могут сказать лишь госорганы)", - написал Худайбергенов на своей странице в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что все вышеуказанное является нормальной рабочей процедурой, без всякого злого умысла и закулисных игр.
Просто документ утек в сеть так, будто это финальный список, потом никто не дал комментариев, потом начался поиск виноватых. В общем, никакой проблемы нет, просто идет рабочий процесс и немного хромают коммуникации со стороны ведомств. P.S. Если кто из крупного бизнеса думает, что его не хотят включать, думаю, достаточно связаться с НПП, отраслевыми госорганами, МНЭ. Если вдруг что не так, обращайтесь, постараюсь помочь, чем смогу", - резюмировал экономист.
Напомним, президент также сообщил, что правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей.
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