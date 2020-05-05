КФГД пересмотрел максимальные ставки по депозитам

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь, передает Kazakhstan Today.

Максимальная ставка вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам пересмотрена в рамках плавного понижения ставок по данной группе депозитов. В результате максимальная ставка по несрочным тенговым депозитам в июне составит 11,0%. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением - 11%, без пополнения - 11,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 12,0% с пополнением и 12,5% без пополнения", - сообщила пресс-служба КФГД.

Отмечается также, что максимальные рекомендуемые ставки по долгосрочным вкладам, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым привлекались депозиты на 12 и 24 месяца, изменены как в сторону понижения, так и повышения.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев с пополнением в июне снизятся до 12,8%. Ставки по срочным вкладам на 12 и 24 месяца с пополнением снизятся до 10,5% и 10,3% соответственно, без пополнения - до 11,2% и 11,1%.

В пресс-службе пояснили, что снижение ставок по долгосрочным вкладам с пополнением связано с пересмотром стоимости права пополнения, которую КФГД изменил в соответствии с методикой, принимая во внимание изменение базовой ставки Национального банка и как результат изменения в кривой доходности государственных ценных бумаг.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам на 24 месяца с правом пополнения повысятся до 12,9%, без права пополнения на год и 2 года - до 14,9%.

В целом в июне сберегательные депозиты на все сроки сохранят свою привлекательность для клиентов банков и принесут больший доход (от 12% до 14,9%), чем любой другой вклад, заключили в пресс-службе.

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