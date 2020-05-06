После окончания режима ЧП на Алаколь запустят авиарейсы из Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В село Урджар зоны отдыха Алаколь откроются авиарейсы из Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска, передает Kazakhstan Today.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в текущем году по окончании режима чрезвычайного положения планирует выполнение субсидируемых социально-значимых авиарейсов на побережье озера Алаколь села Урджар", - сообщает пресс-служба МИИР РК.

По ее информации, осуществлять авиарейсы будет авиакомпания "Южное небо".

Из Нур-Султана планируется выполнять от 6 рейсов в неделю с мая по октябрь текущего года. Выделенная сумма - 174 303 518 тенге, тариф (в одну сторону) - 16 000 тенге. Из Алматы - от 4 рейсов в неделю, с мая по октябрь текущего года. Выделенная сумма - 109 487 470 тенге, тариф - 14 000 тенге. Из Усть-Каменогорска от 1 рейса в неделю на круглогодичной основе. Выделенная сумма - 207 784 091 тенге тариф 10 000 тенге.





Также сообщается, что в город Ушарал зоны отдыха Алаколь откроются авиарейсы из Нур-Султана, Алматы и Талдыкоргана.





Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в текущем году по окончании чрезвычайного положения запланировано выполнение следующих субсидируемых социально-значимых рейсов на побережье озера Алаколь в город Ушарал. В частности: из Нур-Султана, авиакомпания «Qazaq Air», с частотой от 4 рейсов в неделю с мая по октябрь текущего года, выделенная сумма - 265 082 906 тенге, тариф - 16 000 тенге; из Алматы, авиакомпания «Южное небо», с частотой от 6 рейсов в неделю с мая по октябрь текущего года, выделенная сумма - 225 832 862 тенге, тариф - 10 000 тенге; из Талдыкоргана, авиакомпания «Жетысу», с ежедневной частотой (с 1 июля по 31 августа 2 частоты в день), тариф - 8000 тенге", - проинформировали в пресс-службе.

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