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Жители Мангистауской области могут закрыть ИП, не выходя из дома

20.05.2020, 16:10 5941
Жители Мангистауской области могут закрыть ИП, не выходя из дома
Актау. 20 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области органы госдоходов предлагают закрыть ИП, не выходя из дома, передает Kazakhstan Today.
 
Департамент государственных доходов по Мангистауской области в целях реализации упрощенного порядка ликвидации индивидуальных предпринимателей, не являющиеся плательщиками НДС и представляющие форму налоговой отчетности с нулевыми показателями в период режима карантина, проводит акцию "Воспользуйся и закрой ИП, не выходя из дома!".
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, все желающие могут обратиться в территориальные органы государственных доходов по месту нахождения. Также приводятся номера телефонов: 
 
УГД по Актау - (7292) 30-13-10 (1174);
 
УГД по Жанаозену - (72934) 7-32-83, 71757;
 
УГД по Мунайлинскому району - (7292) 46-60-86, 46-51-24;
 
УГД по Бейнеускому району - (7293) 22-12-30, 22-12-41;
 
УГД по Каракиянскому району - (7293) 72-12-43;
 
УГД по Тупкараганскому району - (7293) 82-24-55;
 
УГД по Мангистаускому району - (7293) 12-19-75, (7293) 12-14-80.
 

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