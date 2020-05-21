Жители Мангистауской области могут закрыть ИП, не выходя из дома

Актау. 20 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области органы госдоходов предлагают закрыть ИП, не выходя из дома, передает Kazakhstan Today.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области в целях реализации упрощенного порядка ликвидации индивидуальных предпринимателей, не являющиеся плательщиками НДС и представляющие форму налоговой отчетности с нулевыми показателями в период режима карантина, проводит акцию "Воспользуйся и закрой ИП, не выходя из дома!".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все желающие могут обратиться в территориальные органы государственных доходов по месту нахождения. Также приводятся номера телефонов:

УГД по Актау - (7292) 30-13-10 (1174);

УГД по Жанаозену - (72934) 7-32-83, 71757;

УГД по Мунайлинскому району - (7292) 46-60-86, 46-51-24;

УГД по Бейнеускому району - (7293) 22-12-30, 22-12-41;

УГД по Каракиянскому району - (7293) 72-12-43;

УГД по Тупкараганскому району - (7293) 82-24-55;

УГД по Мангистаускому району - (7293) 12-19-75, (7293) 12-14-80.

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