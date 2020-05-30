Правительство внесло изменения в правила перечисления обязательных пенсионных взносов

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 28 мая внесены изменения и дополнение в постановление от 18 октября 2013 года №1116 "Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним", передает Kazakhstan Today.

Согласно внесенным изменениям, обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 25 закона к объекту исчисления обязательных пенсионных взносов. При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 12 размеров пятидесятикратной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с выплат и доходов:

1) указанных в пункте 2 статьи 319 Налогового кодекса, за исключением лиц, указанных в абзаце девятом подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Налогового Кодекса;

2) указанных в статье 329, пункте 1 статьи 330 Налогового кодекса;

3) указанных в пункте 1 статьи 341 Налогового кодекса, за исключением установленных подпунктами 12), 26), 27) и 50) пункта 1 статьи 341, а также подпунктами 42) и 43) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса (в части утраченного заработка (дохода).

При исчислении обязательных пенсионных взносов не применяются корректировки к облагаемому доходу работника, указанные в подпункте 49) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса.

При этом обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ не удерживаются с доходов, предусмотренных абзацем шестым подпункта 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса;

4) полученных в натуральной форме или виде материальной выгоды инвалидами и иными лицами, указанными в подпункте 2) пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса.

Из социальных выплат, указанных в подпункте 26) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса, обязательные пенсионные взносы удерживаются в соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан

Об обязательном социальном страховании".

В случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, представляются в орган государственных доходов, направивший уведомление:

1) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого уровня риска, - в течение пяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления;

2) агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории среднего уровня риска, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте премьер-министра РК.

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