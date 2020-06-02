В Казахстане разработали алгоритмы работы туристских объектов

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова прошло селекторное совещание по вопросам возобновления туристического сезона в Казахстане.

В совещании приняли участие руководители министерств, НПП "Атамекен" и акиматов регионов.

Правительством оказана существенная государственная поддержка отрасли в условиях чрезвычайного положения в части освобождения от налога на имущество, уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда и другое. Также на законодательном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли: возмещение до 10% от суммы инвестиций при строительстве, реконструкции и оснащении туристских объектов и предоставление преференций; субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста; возмещение авиакомпаниям 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам ; возмещение 25% затрат субъектов предпринимательства по строительству и содержанию объектов придорожного сервиса; возмещение 25% затрат туроператоров и турагентств по приобретению транспортных средств туристского класса", - сообщает пресс-служба премьер-министра .

Отмечается также, что в рамках Госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы из республиканского бюджета было профинансировано подведение инфраструктуры к 44 туристическим проектам на 51,5 млрд тенге, что является рекордным уровнем поддержки отрасли.

Е. Тугжанову доложили о полной готовности возобновления туристского сезона в Казахстане: разработаны алгоритмы работы туристских объектов, запущены авиамаршруты, железнодорожные и автобусные перевозки пассажиров.

По итогам совещания заместитель главы правительства поручил акиматам регионов провести оперативную работу по выдаче актов готовности туристических объектов, разработке новых туристических маршрутов и пакетов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в сферу.

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