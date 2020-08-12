Объем капитальных инвестиций в Казахстане с начала года превысил 6 трлн тенге

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Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства Республики Казахстан министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, что с начала года объем капитальных инвестиций в Казахстане составил 6,1 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Даленов отметил, что за отчетный период в основной капитал привлечены инвестиции на сумму 6,1 трлн тенге. 13 регионов показали рост. Наибольшее увеличение отмечается в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.

Строительство увеличилось на 6,3%. Высокий рост строительных работ отмечается в Шымкенте и Туркестанской области.

В эксплуатацию введено 7 млн квадратных метров жилья. Это на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По словам министра, общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По двум показателям (торговля и транспорт) наблюдается снижение в связи с карантинными мерами. По 5 показателям положительный рост отмечается в 7 регионах. Это Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области. В 7 регионах зафиксирован рост только по 4 показателям. Это средний уровень. В 3 регионах положительный рост наблюдается лишь по 3 показателям. Это Атырауская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области.

Отмечено, что с учетом принимаемых мер по восстановлению экономической активности центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах:





- обеспечение своевременной и эффективной реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста на 2020 год;





- рассмотрение на региональных антикризисных штабах проблемных вопросов предпринимателей на предмет оказания возможных мер поддержки;

- обеспечение своевременного сбора урожая и эффективного проведения сезона строительных работ;

- недопущение роста цен на социально-значимые продтовары через мониторинг, проведение интервенций, установление пороговых и предельных цен;

- постоянный мониторинг ситуации на региональных рынках труда и обеспечение максимальной занятости в реализации проектов госпрограмм.

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