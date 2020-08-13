В Мангистауской области наращивают производство переработанной продукции

Актау. 12 августа. Kazakhstan Today - В акимате Мангистауской области сообщили о социально-экономическом развитии региона в текущем году. Как показывают результаты, область уходит от сырьевой зависимости - к производству, передает Kazakhstan Today.

Регионы нашей страны отличаются качественной неравномерностью в социально-экономическом развитии. Характеристики неравномерности у каждого региона свои - характерные природно-климатические условия, природные ресурсы, сложившаяся инфраструктура, бюджетное финансирование и другие факторы объективного характера. Однако наличие большого объема природных ресурсов и благоприятных природно-климатических условий для регионов не является конечным показателем, говорится в статье акимата.

Отмечается, что грамотное использование существующих ресурсов и эффективное их распределение также являются немаловажными факторами, например, как субъективный фактор - методы регионального управления.

Если рассмотреть социально-экономическое состояние Мангистауской области на период с января по июль 2020 года, пандемия коронавируса внесла свои изменения, которые отразились на экономике края, но власть не отказалась от своих перспективных планов, а напротив, применив гибкость в экономической политике с учетом экономической и эпидемиологической ситуации, вне зависимости от изменений в бюджете, - расставила приоритеты их исполнения.

Объем инвестиций в основной капитал в январе - июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,8% и составил 269,7 млрд тенге. Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (43,7%), предоставление услуг по проживанию и питанию (21%) и операции с недвижимым имуществом (16,3%).

Объем промышленного производства составил 107,2 млрд тенге в действующих ценах, индекс промышленного производства дошел до отметки 103%. Необходимо отметить, что в связи со снижением объемов добычи нефти участниками организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с целью недопущения дальнейшего падения цен на мировом рынке, наблюдается снижение объема промышленного производства на 4,5%.

Если обратиться к теме производства сельскохозяйственной продукции, то во всем мире, как ожидается, она будет расширяться, что связано с ростом численности населения и уровня доходов, а также изменением рациона питания. Факты показывают, что если сохранить существующий вектор развития систем продовольствия и сельского хозяйства, то в будущем это приведет к постоянной продовольственной нестабильности и отсутствию устойчивого экономического роста. В регионе этой отрасли уделяется немаловажное внимание. Объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июле составил 6872,7 млн тенге, в его разрезе сельское хозяйство - 6391,7 млн тенге, индекс физического объема (ИФО) увеличился на 0,2% к соответствующему периоду 2019 года и составил 100,2%.

Всем известно, что жилищный вопрос является одной из самых острых проблем в стране. И государство планомерно ее решает. На данный момент в регионе внедряются механизмы, призванные помочь казахстанцам стать обладателями долгожданного собственного жилья. И тут мы видим явный прирост: объем строительных работ (услуг) на этот период составил 77,5 млрд тенге (107,1%). А ввод жилья в эксплуатацию показал 100,2% (682 тыс. квадратных метров). Индекс физического объема введенного жилья к январю - июлю 2019 года составил 101,3%. Будем надеяться на сохранение таких темпов прироста, ведь ни для кого не секрет, что масштаб роста жилищного строительства пока не соответствует потребностям экономики.

Если раньше больше фокусировались на добыче минеральных ресурсов, то сегодня в этом плане наметился существенный перелом в сторону несырьевого сектора. Так, в рамках программы развития туризма в регионе недавно был открыт пятизвездочный отель "Риксос Актау", также в процессе реализации семь новых проектов на сумму 14,2 млрд тенге, на базе которых в будущем создадут новые рабочие места. Это и птицефабрика в Тупкараганском районе, сахарный мини-завод, завод комбикормов в Мунайлинском районе, заводы по переработке углеводородного сырья и изготовлению полимерного покрытия.

Работа в данном направлении - усиление развития несырьевой обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и логистики, предпринимательства, в будущем создаст предпосылки для создания рабочих мест тысячам людей и скажется на факторах по оценке уровня развития региона.

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