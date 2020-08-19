Правительство рассмотрело ход реализации мер по поддержке занятости

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен ход реализации мер по поддержке занятости, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в рамках госпрограммы "Енбек", Дорожной карты занятости и других отраслевых программ мерами занятости охвачены 743 тыс. человек. До конца года данный показатель достигнет 1 млн 220 тыс. человек, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

По поручению главы государства в рамках Дорожной карты занятости оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов (6702 проектов) будет дополнительно создано более 100 тыс. постоянных рабочих мест в смежных отраслях.

Премьер-министр отметил высокую динамику реализации мер поддержки занятости в Шымкенте, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Средние показатели наблюдаются в Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Алматинской, Павлодарской, Атырауской областях, городах Нур-Султане и Алматы.

В то же время по отдельным показателям отстают два региона: Кызылординская область - по выдаче государственных грантов 47,5%, общественной работе - 50,1%, освоению выделенных средств на проекты - 56,2% и созданию рабочих мест - 44,4%. Западно-Казахстанская область - по микрокредитованию - лишь 28,6%, молодежной практике - 37,7%, освоению выделенных средств на проекты - 58,9% и созданию постоянных рабочих мест - 25,8%.

До конца года осталось лишь четыре месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ. В текущих условиях первостепенная задача - это обеспечить занятость граждан. Необходимые ресурсы выделены, все инструменты есть, нельзя допустить возникновения дисбалансов на рынке труда", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в государственных программах, а также принять меры по оптимизации бизнес-процессов Электронной биржи труда, развитию проактивного охвата мерами занятости и усилению мониторинга их реализации.

Акиматам поручено сформировать профайл каждого безработного лица и проводить с ним адресную работу по содействию занятости. Необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов занятости и уделить особое внимание на создание постоянных рабочих мест. Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства совместно с НПП "Атамекен" и акиматами дано поручение активизировать работу по развитию и поддержке бизнес-инициатив.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства