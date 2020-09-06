На заседании совета ЕЭК обсудили вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов в режиме телемоста принял участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшегося 4 сентября, передает Kazakhstan Today.

Членами совета обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах технического регулирования, лекарственных рынков, санитарных мер, международного сотрудничества.

В ходе заседания рассмотрен вопрос о предоставлении Республике Узбекистан статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будет принято в ходе очередной встречи глав государств в конце текущего года, сообщается на официальном портале премьер-министра РК

Важным вопросом повестки дня прошедшего заседания совета стало обсуждение проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае президентом РК Касым-Жомартом Токаевым высказана позиция о необходимости дополнительной проработки документа с учетом принципа разумной достаточности и необходимости.

В этой связи по инициативе Казахстана пересмотрены и согласованы отдельные мероприятия проекта стратегии. К примеру, страны согласились с доводами казахстанской стороны о возможности привлечения Евразийской экономической комиссии к двусторонним переговорам государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами и инвестиций только по инициативе самих государств-членов, а не в обязательном порядке, как это предлагалось ранее.

Также продлено взаимное признание национальных сертификатов GMP до 2025 года, подтверждающих соответствие производства лекарственных препаратов международным стандартам.

Кроме того, одобрены поправки в План разработки технических регламентов ЕАЭС в части уточнения отдельных положений технического регламента "О безопасности игрушек". Будут уточнены отдельные положения техрегламента в части понятийного аппарата, требований к новым игрушкам, показателей магнитного потока, уровня направленного электромагнитного поля, токсичности.

Утверждены изменения в правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов. Одобрены общие подходы для подтверждения взаимозаменяемости отдельных лекарственных препаратов, в частности мазей, гелей, кремов, а также таблеток и капсул продленного и отсроченного действия.

Также предложено национальным банкам государств-членов рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий, выданных для участия в госзакупках стран ЕАЭС.

Очередное заседание совета состоится 11 сентября текущего года.

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