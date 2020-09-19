Аким Карагандинской области с рабочей поездкой посетил Шетский район

Караганда. 18 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Шетском районе, передает Kazakhstan Today.

Главе региона показали результаты реализации госпрограмм "Ауыл - Ел бесігі" и "Дорожная карта занятости". В районе отремонтировали районную больницу, школы, привели в порядок скверы и дороги. Но есть ещё вопросы, которые необходимо решать. О них и рассказали акиму области местные жители.

В Агадыре Женис Касымбек встретился с аксакалами. Одна из тем, которая их сегодня волнует, - нехватка медицинских кадров. Сельчане пожаловались, что на лечение к узким специалистам порой приходится ездить за несколько километров. Кроме этого, попросили ежегодно ремонтировать как можно больше дорог.

Местный аким Даурен Карсембаев сообщил, что в этом году в Агадыре по Дорожной карте занятости отремонтировали четыре улицы, три переулка, Дом культуры, заменили кровлю в школе, сделали на территории вокзала ливневую канализацию. В дождливый период этот участок постоянно заливало.

Также в этом году по программе "Нурлы жер" приступили к строительству двух домов на 24 квартиры. Подрядчик обещает сдать их к концу года. В очереди на получение жилья стоят 260 человек.

Акиму также рассказали о подготовке к отопительному сезону. Женис Касымбек посетил ТОО "Электржабдыктау", которое обеспечивает посёлок светом, водой и теплом. На предприятии отметили, что используют цифровые технологии при передаче показателей счётчиков.

Диспетчер через приложение видит, в каком доме упало давление, и понимает, где авария. Благодаря быстрому реагированию удаётся избежать серьёзных последствий", - пояснил директор ТОО "Электржабдыктау" Амандык Сериков.

А в селе Аксу-Аюлы жителей принимают в отремонтированной больнице. В декабре прошлого года в ходе рабочего объезда Женис Касымбек поручил создать нормальные условия для работы медиков и приёма пациентов. Деньги были выделены по программе "Ауыл - Ел бесігі". На них сделали капитальный ремонт и закупили новое медоборудование.

Теперь надо решать вопрос с кадрами. Местный акимат поможет с жильём, поэтому нужно сюда привлекать специалистов", - обратился Женис Касымбек к руководителю управления здравоохранения Карагандинской области Ержану Нурлыбаеву.

Стоит отметить, что в Аксу-Аюлы готова принять юных спортсменов и обновлённая спортивная школа. Её тоже отремонтировали в этом году. Сейчас строители работают над фасадом здания.

В завершение поездки аким области встретился с подрядчиками, которые строят дорогу Караганда - Балхаш. До конца года они планируют сделать как можно меньше съездов и открыть часть проезда по обновлённой трассе. Сейчас на всей протяжённости дороги работают почти две тысячи человек, задействовано 650 единиц техники.

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