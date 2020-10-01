В Карагандинской области закупают снегоуборочную технику

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области готовятся к зиме. Чтобы лучше чистить дороги от снега, закупают новую технику, передает Kazakhstan Today.

Аким области Женис Касымбек провёл онлайн-совещание по содержанию дорог в зимний период.

В прошлом году "Казахавтодор" очень плохо справился с задачей. Произошел коллапс - были ситуации, когда по несколько дней город был полностью заблокирован. Подрядчики практически провалили свою работу. В этом году повторения быть не должно", - сказал глава региона.

Предстоящей зимой эта компания будет обслуживать в регионе 2300 километров дорог. Остальные трассы разделят между подрядными организациями.

Директор карагандинского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Серик Айдос сообщил, что начали готовить запас противогололёдной смеси. Завершается текущий ремонт снегоуборочной техники.

В рамках гарантийных обязательств закупили 9 единиц техники, поставку ещё шести ждём в октябре. По нашим расчётам, исходя из количества прошлогодних осадков, этого должно хватить для расчистки дорог", - доложил Серик Айдос.

Аким области потребовал подойти к подготовке с максимальной тщательностью и заранее решить все вопросы.

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