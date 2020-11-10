В октябре Нацбанк провел валютные интервенции в объеме $91,3 млн

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о том, что происходило в октябре с валютами развивающихся стран, передает Kazakhstan Today.

Прошедший месяц был волатильным и неоднозначным со стороны внешних рынков. В начале октября сообщение о заражении президента США коронавирусом вызвало бегство из рисковых активов. Тем не менее, ввиду быстрого выздоровления Д. Трампа, это имело лишь кратковременный эффект. Затем возобновление переговоров по поводу нового пакета фискального стимулирования в США и сигналы ЕЦБ о готовности принятия мер по восстановлению экономики ЕС в декабре поддерживали глобальный риск-аппетит инвесторов. Негативные настроения вновь вернулись на фоне реализации рисков второй волны COVID-19 и скачка числа заболевших в ЕС и США. К концу месяца в Германии, Франции и Великобритании были введены повторные локдауны и карантинные ограничения, которые потенциально могут привести к снижению экономической активности и замедлению экономического роста. В частности, сфера услуг, наиболее чувствительная к ухудшению ожиданий и последствиям пандемии, уже испытывает замедление. Так, индексы PMI сферы услуг в Великобритании, Германии и Франции в октябре снизились в сравнении с сентябрьскими показателями до 51,4 (с 56,1), до 48,9 (с 50,6) до 47,5 (с 48,5) соответственно", - отметила Молдабекова.

По ее словам, волатильность на рынках также была связана с неопределенностью вокруг выборов в США и дальнейшей экономической и внешней политикой страны.

Индекс "страха" VIX в последние дни октября превысил отметку в 40 пунктов, что подразумевает повышенную волатильность фондового рынка США, тогда как на конец сентября этот показатель составлял 26 пунктов", - сказала она.

Эксперт отметила, что реализация рисков распространения второй волны коронавируса, а также сообщения о быстром наращивании добычи в Ливии и росте запасов топлива в США негативно отразились на котировках нефти. По итогам октября цена на нефть снизилась с 41 до 37,5 доллара за баррель, или на 8,5%.

Сейчас внимание рынков приковано к действиям альянса ОПЕК. Согласно ранее достигнутым договоренностям стран ОПЕК+, предполагается последовательное послабление в сокращениях добычи нефти с января 2021 года и соответствующее постепенное увеличение квот на производство. Однако на фоне распространения второй волны в начале ноября появились сообщения от России и Саудовской Аравии о рассмотрении возможности ОПЕК+ продления действующих ограничений, либо дополнительных сокращениях, что частично оказало поддержку котировкам", - пояснила Молдабекова.

По ее словам, динамика на рынке углеводородов являлась основным определяющим фактором для тенге в октябре. Помимо цены на нефть, общие тренды на внешних рынках сказывались на аппетите инвесторов к развивающимся странам, что влияло на динамику валют развивающихся рынков, в том числе и на динамику тенге. Курс национальной валюты ослаб за месяц на 0,2%, до 432,66 тенге за доллар.

Курс тенге был сравнительно менее подвержен негативной динамике ряда валют развивающихся рынков, что объясняется меньшей волатильностью притоков и оттоков иностранных портфельных инвестиций на нашем финансовом рынке", - объяснила заместитель председателя НБ РК.

Динамика тенге в прошлом месяце была разнонаправленной и характеризовалась умеренной волатильностью. Однако в последние дни октября на фоне резкого снижения цен на энергоносители тенге ощутил значительное давление. Падение стоимости барреля нефти за последнюю неделю месяца было стремительным и наихудшим с апреля 2020 года, котировки упали на 10,3%. В этот период на валютном рынке наблюдалось резкое снижение предложения валюты и низкая ликвидность, в связи с чем Национальный банк проводил валютные интервенции, объем которых составил $91,3 млн. Участие Национального банка не препятствовало общей рыночной динамике. Среди благоприятных факторов для валютного рынка необходимо отметить возобновление притока нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг. За октябрь объем такого притока составил 71,8 млрд тенге, или порядка $167 млн", - сказала Молдабекова.

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