МВФ положительно оценил антикризисные меры правительства РК и Нацбанка по борьбе с пандемией коронавируса

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценивает антикризисные меры Национального банка и правительства по борьбе с пандемией коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, с целью обзора текущего финансово-экономического развития Казахстана, оценки перспектив денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также мер поддержки в период текущего кризиса, в период со 2 по 13 ноября 2020 года состоялись онлайн-встречи сотрудников МВФ под руководством главы миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше с представителями государственных органов, организаций квазигосударственного сектора и финансового рынка.

По мнению МВФ, меры Национального банка и правительства в ответ на пандемию COVID-19 и резкое ухудшение внешних условий были решительными и своевременными. Миссия МВФ высоко оценила приверженность Национального банка политике инфляционного таргетирования.

Руководство Национального банка и руководители ключевых его департаментов обсудили с представителями МВФ влияние последствий пандемии и ценового шока на рынке нефти на экономику страны, ответные меры денежно-кредитной и макроэкономической политики и политики обменного курса. В ходе встреч также были рассмотрены меры по восстановлению экономической активности, поддержки МСБ и населения, вопросы обеспечения финансовой стабильности.

МВФ положительно оценивает государственные меры реагирования на пандемию и решительно поддерживает приверженность более устойчивому и инклюзивному росту в посткризисный период. По итогам визита подготовлено заключительное заявление миссии МВФ, опубликованное на сайтах МВФ и Национального банка Казахстана.Следующий визит миссии МВФ в рамках проведения консультаций по статье IV состоится весной 2021 года", - проинформировали в НБ РК.

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