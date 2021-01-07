Комитет госдоходов ответил на жалобы бухгалтеров по исчислению ИПН

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК ответил на жалобы бухгалтеров по исчислению индивидуального подоходного налога, передает Kazakhstan Today.

В КГД сообщили, что в свое время ОПВ и ОСМС не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ОСМС) также облагались ИПН.

Например, при доходе 100 тыс. тенге ИПН составил 10 тыс. тенге, вместо 8,9 тыс. тенге ((100 - 10 - 1) *10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения", - объяснили в ведомстве.

В то же время отмечается, что возврат уплаченного с ОПВ и ОСМС ИПН возможен по заявлению физического лица.

На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры ГПХ, что, помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, порождает злоупотребление схемами с целью оптимизации налоговых обязательств, в частности по уплате социального налога из фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%). В то же время, несмотря на необходимость действия данных поправок с 2018 и 2020 годов, по обращениям компаний сложилась трудоемкая и трудозатратная ситуация для бухгалтеров (в связи с необходимыми коррективами и изменениями), в связи с чем возможно рассмотрение вопроса об изменении срока введения указанных положений с установлением переходных положений, исключающих последующие изменения и дополнения по налоговым обязательствам по ИПН за период 2018-2020 годы в связи с применением вычетов по ОПВ и ОСМС, произведенным в период с 10 декабря 2020 года, в рамках законопроектной работы правительства РК", - проинформировали в КГД.

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