Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2020 года в Казахстане цены на продовольственные товары выросли на 11,3%, передает Kazakhstan Today.

Индекс цен на продовольственные товары за 2020 год составил 111,3%. Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, фрукты и овощи свежие, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В группе мясной продукции средняя цена на конину с костями в декабре 2020 года сложилась на уровне 2272 тенге за килограмм (в декабре 2019 года – 2029 тенге), баранину с костями - 1990 тенге (1713 тенге), говядину лопаточно-грудную часть - 1947 тенге (1803 тенге), свинину лопаточную часть - 1594 тенге (1466 тенге), окорочка куриные - 789 тенге (831 тенге).

Из молочной продукции средняя цена на сыр сычужный в декабре 2020 года сложилась на уровне 3069 тенге за килограмм (в декабре 2019 года - 2756 тенге), творог - 1681 тенге (1597 тенге), сметану - 1177 тенге (1109 тенге), кефир - 313 тенге (295 тенге), молоко пастеризованное - 270 тенге (251 тенге).

Средняя цена на масло сливочное в декабре 2020 года составила 2701 тенге за килограмм (в декабре 2019 года - 2368 тенге), масло подсолнечное - 575 тенге (433 тенге), яйца - 353 тенге (299 тенге), сахар-песок - 252 тенге (189 тенге).

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