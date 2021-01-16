Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Избранный президент США Джозеф Байден предлагает выделить около $1,9 трлн на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий план опубликовал 14 января журналистский пул "Политика", уточнили в ТАСС. В документе констатируется, что указанный пакет мер поможет "спасти экономику США и начать побеждать вирус". Подчеркивается, что план является "амбициозным, но выполнимым".

Около $400 млрд из $1,9 трлн предполагается выделить непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

Согласно плану, до $2 тыс. суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до $15 минимальной почасовой оплаты труда в стране, введению дополнительных льгот.

Байден считает нужным, в частности, выделить $50 млрд на расширение программ тестирования на заражение новым коронавирусом. По мнению демократа, $130 млрд следует направить на оказание поддержки в том, что касается безопасного возобновления работы школ в стране при личном присутствии учащихся.

Избранный президент также предлагает предоставить $350 млрд местным властям на ликвидацию имеющегося бюджетного дефицита. Предусматривается выделение $15 млрд на кредиты малому бизнесу.

В опубликованном 14 января письменном заявлении лидеры демократов в Конгрессе США приветствовали программу избранного президента. "Объявленная сегодня [в четверг] вечером программа новой администрации Байдена и Харрис является правильным подходом", - отметили спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), который после инаугурации станет лидером демократического большинства в сенате. Они пообещали, что обе палаты американского законодательного органа одобрят инициативу Байдена.

Планируется, что позже Байден представит дополнительную информацию о плане.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 23,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 386,9 тыс. человек. Штаты по обоим показателям занимают первое место в мире.

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