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Глава государства поручил не допустить ажиотажа с ростом цен на недвижимость

26.01.2021 10801
Глава государства поручил не допустить ажиотажа с ростом цен на недвижимость
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - В ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана поручил принять меры по недопущению ажиотажа с ростом цен на недвижимость, в связи с разрешением досрочно снимать часть пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.
 

Надо принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Об этом сейчас везде пишут, что, дескать, цены на недвижимость имеют тенденцию к повышению", - сказал в ходе выступления глава государства.

 
По его словам, госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке.
 
Кроме того, президент поручил правительству в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.
 

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