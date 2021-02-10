На сколько подорожало жилье в Казахстане с начала года

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - За январь 2021 года в цене выросло как новое, так и вторичное жилье, также отмечается рост цен на арендное жилье, передает Kazakhstan Today.

По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за январь 2021 года цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 5%, продажи нового - на 3%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 2,7%.

По данным ведомства, в среднем по стране стоимость одного квадратного метра нового жилья составила в январе 319 252 тенге, стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в среднем по Казахстану - 244 715 тенге. Стоимость одного квадратного метра арендного жилья в среднем по стране составила 1687 тенге.

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