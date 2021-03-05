Мамин обсудил с президентом "Шеврона" перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин обсудил с президентом по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" (Chevron) Найджелом Хирном перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год.

"Шеврон" является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%)", - информирует пресс-служба главы правительства РК.

По данным ведомства, в 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд.

Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

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