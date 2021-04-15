Депутат призвал отказаться от приватизации двух ГЭС в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Решетников считает, что приватизация гидроэлектростанций позволит бизнесменам диктовать населению размер тарифов на электроэнергию, и обратился к правительству с просьбой исключить из приватизации Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил, выступая на пленарном заседании мажилиса депутат от Народной партии Казахстана Сергей Решетников, постановлением правительства утвержден перечень организаций, подлежащих приватизации в приоритетном порядке. В числе приватизируемых объектов оказались Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанций.

Несомненно, для государства выгодно, чтобы станции были в частной собственности, так как должны снизиться затраты на их содержание, ремонт и эксплуатацию. Но хотелось бы сразу отметить, что нагрузку на бюджет работа этих гидроэлектростанций не даёт", - сказал Решетников.

По его словам, за 2019 год валовый доход Усть-Каменогорская ГЭС составил 1,8 млрд тенге. Прибыль Шульбинской ГЭС - 1,2 млрд тенге. Все капитальные затраты и текущие расходы осуществляются за счёт собственных средств, государственные инвестиции не привлекались.

Работа обеих ГЭС напрямую связана с накоплением и сохранением водных запасов, биологического баланса природных богатств реки Иртыш и прибрежных районов. От них зависит как жизнеобеспечение городов, так и цена на электрическую энергию", - напомнил мажилисмен.

Депутат убеждён, что приватизация таких объектов частниками позволит бизнесменам диктовать населению свои тарифные условия, а также не заботиться о безопасности плотин.

Он напомнил, что в 2010 году для жителей поселка Кызылагаш такой подход окончился трагедией: прорыв плотины унес жизни 45 человек, в их числе погибли 15 детей.

При возникновении аварии на приватизируемых ГЭС в зону затопления попадет значительная часть областного центра. ГЭС являются стратегическими объектами, они имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития республики", - подчеркнул депутат. Спикер отметил, что обе станции не только рентабельные, но и приносят прибыль государству.

В связи с вышеизложенным партиец предлагает исключить ГЭС из перечня объектов, подлежащих приватизации.

Все стратегические объекты должны быть только в государственной собственности. Это в первую очередь главный залог обеспечения должного уровня безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении", - заключил мажилисмен.

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