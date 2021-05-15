Какие меры реализуют в Казахстане для обеспечения продбезопасности

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Совещание по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" прошло в правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания был рассмотрен пакет наиболее перспективных инвестиционных проектов, направленных в большей степени на импортозамещение и обеспечение продбезопасности страны, разработанный Министерством сельского хозяйства РК. В настоящий момент уже проводится работа по реализации пунктов документа.

В текущем году реализация 285 инвестиционных проектов в АПК позволит создать порядка 7 тысяч постоянных новых рабочих мест в сельской местности в соответствии с поставленной задачей в рамках предвыборной программы партии Nur Otan", - рассказали в пресс-службе правительства.

Как отметили в ведомстве, большая часть проектов, планируемых к реализации, направлена на импортозамещение продукции АПК: строительство молочно-товарных ферм, птицефабрик, теплицы, глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

За первый квартал текущего года введены в эксплуатацию 4 молочно-товарные фермы производственной мощностью 11,5 тыс. тонн, 2 птицефабрики по производству мяса птицы на 7,5 тыс. тонн, 1 фруктохранилище на 1,5 тыс. тонн.

В соответствии с поручением главы государства проводится работа по формированию 7 крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

Это привлечет местных производителей к участию в развитии сектора АПК на всех этапах производственного процесса", - отметили в пресс-службе, обратив внимание на то, что вопрос обеспечения собственными продуктами питания на особом контроле партии "Nur Otan" и правительства,

Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить качественное и своевременное принятие мер по реализации инвестиционных проектов в АПК. При этом необходимо достичь индикаторов самообеспеченности в рамках Дорожной карты на 2021 год по: яблокам - 80%, рыбе - 75%, колбасным изделиям - 70%, сырам и творогу - 70%, сахару - 65%, мясу птицы - 75%.

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