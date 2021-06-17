Установлена квота на вывоз гречихи из Казахстана

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МОСКВА. 16 ИЮНЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мера вводится сроком по 31 августа этого года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Квота на вывоз гречихи из Республики Казахстан устанавливается на уровне 4,2 тыс. тонн", - сообщили в ЕЭК.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности государств-членов Евразийского экономического союза.

Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", - сказал Андрей Слепнев.

ЕЭК обратилась с просьбой к Республике Беларусь и Российской Федерации - не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих в том числе вопросы взаимной торговли.

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