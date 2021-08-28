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ТОО "Богатырь Комир" при поддержке ЕАБР реализует проект по модернизации технологий

27.08.2021 4483
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 АВГУСТА - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно развивает сотрудничество ТОО "Богатырь Комир" в интересах развития угольной промышленности Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Богатырь Комир - один из наших якорных клиентов. На долю компании приходится более 45% добываемого энергетического угля и 40% всего добываемого угля в Казахстане, а также около 50% угля, экспортируемого из Казахстана в Россию. Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей: количество сотрудников составляет более 6,5 тысяч человек. И в преддверии профессионального праздника - Дня шахтёра хотелось бы поздравить их, пожелать им здоровья, стойкости. Проект полностью соответствует миссии Банка, кроме того обладает большим интеграционным эффектом. Модернизация "Богатыря" позволит повысить эффективность добычи угля, сохраняя объемы в течение более длительного времени, поддерживать рост объема товарооборота между Россией и Казахстаном", - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, поздравляя коллег с Днем шахтера.

 
В настоящее время в целях повышения эффективности работы ТОО "Богатырь Комир" при финансовой поддержке ЕАБР реализует масштабный проект по модернизации технологии добычи и отгрузки угля на разрезе "Богатырь". Кредитный договор между ЕАБР и "Богатырь Комир" на сумму 196,9 миллиона евро был подписан в феврале 2018 года. 
 
Согласно договору, реализация проекта ожидается в 2022 году и позволит компании заменить технологически устаревший и физически изношенный железнодорожный транспорт на циклично-поточную технологию с применением конвейера и автоматизированной системой управления всем технологическим процессом. На площади разреза "Богатырь" и прилегающих территорий более 4 тысяч гектаров заменяется основная производственная инфраструктура путем сокращения 115 километров железнодорожных путей, расположенных на разрезе, а также приобретения и установки немецкого высокотехнологического оборудования у международной компании "Thyssen Krupp Industrial Solutions" и строительством всей необходимой новой транспортной инфраструктуры на поверхности. 
 
Модернизация увеличит совокупную мощность добычи с 40 до 50 миллионов тонн, сократит себестоимость добычи на 13% и повысит качество добываемой продукции. Кроме того, реализуемый проект позволит сократить негативное влияние на экологию за счет снижения выбросов в атмосферу. Этого эффекта удастся достичь путем отказа от использования автотранспорта при добыче, а также оптимизации отвалов, которые будут формироваться внутри разреза. 
 

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