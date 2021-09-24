Большинство месторождений в Мангистау прошли свой пик добычи - Токаев

АКТАУ. 23 СЕНТЯБРЯ - В ходе совещания, проведенного во время рабочего визита в Мангистаускую область, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить решение вопросов по привлечению инвестиций в горнодобывающий комплекс региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Токаева, горнодобывающий комплекс составляет 45% в экономике Мангистауской области.

Однако большинство месторождений региона зрелые, с трудноизвлекаемыми остаточными запасами. Они давно прошли свой пик добычи. Недропользователи неоднократно поднимали вопрос налоговых преференций по нерентабельным месторождениям", - сказал президент.





Он напомнил, что на недавней встрече с иностранными инвесторами правительству было поручено внести соответствующие предложения. Токаев попросил особое внимание в решении данных задач уделить месторождениям Мангистауской области.

Мною принято решение начать освоение крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар". Уже определен стратегический партнер. Общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов", - сказал Токаев, отметив важность максимального задействования в разработке месторождений местных компаний и кадров.

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