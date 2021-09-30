В "Атамекен" прокомментировали ограничение выписки ЭСФ рисковым налогоплательщикам

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Исполнительный секретарь национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аскар Кысыков прокомментировал ответ Комитета государственных доходов по поводу пилотного проекта по ограничению выписки электронной счёт-фактуры рисковым налогоплательщикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы, НПП "Атамекен", понимаем важность политики по борьбе с теневой экономикой, фиктивными сделками, обналичиванием. Но наша позиция заключается в том, чтобы от принимаемых мер не страдали добросовестные предприниматели. Сейчас к нам поступают жалобы от бизнеса на пилотные проекты КГД. За последнее время только по теме СНТ и ЭСФ поступило порядка 40 жалоб. Есть определенные организационные и технические недоработки. К примеру, по пилотному проекту по администрированию НДС блокируется доступ к системе ЭСФ предпринимателей с низкой и средней степенью риска, хотя блокировка может применяться к высокой степени риска. Много вопросов и по СНТ".

Невзирая на спорные вопросы, спикер отметил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе.

Мы благодарны правительству, что срок пилотного проекта продлен до 1 апреля 2022 года. За это время важно методологически и технически доработать систему, чтобы у бизнеса не было потом никаких проблем с СНТ. Мы готовы к конструктивному диалогу и совместной работе с комитетом госдоходов по этому направлению", - заключил Кысыков.

Напомним, комитет госдоходов в целях защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления "фиктивных сделок" запустил пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по высокорисковым налогоплательщикам, с использованием системы управления рисками.

Акцент сделан на оперативность выявления риска на ранней стадии. Реализация этой цели производится через аналитику сведений электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа", - сообщили в пресс-службе КГД.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры оградят добросовестный бизнес от связи с фирмами "однодневками", снизят риск нанесения значительного ущерба добросовестным налогоплательщикам и предъявления требования об уплате налогов спустя длительное время с начислением пени (2-5 лет).

Аналитика выявляет бестоварные сделки, а также, исходя из имеющихся сведений по количеству наемных работников, риски невозможности оказания тех или иных услуг.

Уведомления выставляются в адрес рисковых поставщиков, которые фактически не могли реализовать отсутствующий товар, или выполнить услуги, требующие наличие наемных работников. После получения всех необходимых документов по фиктивных сделкам, проводится претензионно-исковая работа по признанию этих сделок недействительными", - сообщили в комитете.

На сегодняшний день из 101 тысячи плательщиков НДС ограничение выписки ЭСФ осуществлено в отношении 10 409, из них по 2065 ограничения сняты, в связи с устранением нарушений, повлекших ограничение. По 8344 налогоплательщикам с суммой рискового оборота 3,3 трлн тенге выписка ЭСФ ограничена.

Ранее выявление фирм-однодневок и соответствующее ограничение выписки ЭСФ позволило впервые с 2016 года снизить долю обналичивания денежных средств на 38% (в 2019 - 2,8 трлн. тенге, в 2020 году - 1,7 трлн. тенге).

В основном обналичивание денежных средств наблюдается по государственным закупкам и в квазигосударственном секторе, с использованием фирм однодневок через различные многоуровневые схемы. В рамках пилота органы госдоходов вправе требовать от налогоплательщика, отнесенного к высокой степени риска, предоставления документов, подтверждающих факт осуществления финансово-хозяйственной операции", - подчеркнули в комитете.

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