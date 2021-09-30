В "Атамекен" прокомментировали ограничение выписки ЭСФ рисковым налогоплательщикам

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Исполнительный секретарь национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аскар Кысыков прокомментировал ответ Комитета государственных доходов по поводу пилотного проекта по ограничению выписки электронной счёт-фактуры рисковым налогоплательщикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы, НПП "Атамекен", понимаем важность политики по борьбе с теневой экономикой, фиктивными сделками, обналичиванием. Но наша позиция заключается в том, чтобы от принимаемых мер не страдали добросовестные предприниматели. Сейчас к нам поступают жалобы от бизнеса на пилотные проекты КГД. За последнее время только по теме СНТ и ЭСФ поступило порядка 40 жалоб. Есть определенные организационные и технические недоработки. К примеру, по пилотному проекту по администрированию НДС блокируется доступ к системе ЭСФ предпринимателей с низкой и средней степенью риска, хотя блокировка может применяться к высокой степени риска. Много вопросов и по СНТ".
Невзирая на спорные вопросы, спикер отметил готовность к конструктивному диалогу и совместной работе.
Мы благодарны правительству, что срок пилотного проекта продлен до 1 апреля 2022 года. За это время важно методологически и технически доработать систему, чтобы у бизнеса не было потом никаких проблем с СНТ. Мы готовы к конструктивному диалогу и совместной работе с комитетом госдоходов по этому направлению", - заключил Кысыков.
Напомним, комитет госдоходов в целях защиты добросовестной конкуренции, раннего выявления "фиктивных сделок" запустил пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ по высокорисковым налогоплательщикам, с использованием системы управления рисками.
Акцент сделан на оперативность выявления риска на ранней стадии. Реализация этой цели производится через аналитику сведений электронных счетов-фактур с применением интеллектуального анализа", - сообщили в пресс-службе КГД.
В ведомстве подчеркнули, что данные меры оградят добросовестный бизнес от связи с фирмами "однодневками", снизят риск нанесения значительного ущерба добросовестным налогоплательщикам и предъявления требования об уплате налогов спустя длительное время с начислением пени (2-5 лет).
Аналитика выявляет бестоварные сделки, а также, исходя из имеющихся сведений по количеству наемных работников, риски невозможности оказания тех или иных услуг.
Уведомления выставляются в адрес рисковых поставщиков, которые фактически не могли реализовать отсутствующий товар, или выполнить услуги, требующие наличие наемных работников. После получения всех необходимых документов по фиктивных сделкам, проводится претензионно-исковая работа по признанию этих сделок недействительными", - сообщили в комитете.
На сегодняшний день из 101 тысячи плательщиков НДС ограничение выписки ЭСФ осуществлено в отношении 10 409, из них по 2065 ограничения сняты, в связи с устранением нарушений, повлекших ограничение. По 8344 налогоплательщикам с суммой рискового оборота 3,3 трлн тенге выписка ЭСФ ограничена.
Ранее выявление фирм-однодневок и соответствующее ограничение выписки ЭСФ позволило впервые с 2016 года снизить долю обналичивания денежных средств на 38% (в 2019 - 2,8 трлн. тенге, в 2020 году - 1,7 трлн. тенге).
В основном обналичивание денежных средств наблюдается по государственным закупкам и в квазигосударственном секторе, с использованием фирм однодневок через различные многоуровневые схемы. В рамках пилота органы госдоходов вправе требовать от налогоплательщика, отнесенного к высокой степени риска, предоставления документов, подтверждающих факт осуществления финансово-хозяйственной операции", - подчеркнули в комитете.
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Россия готова оказать Казахстану поддержку в возведении АЭС
30.09.2021, 15:41 3997
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать поддержку Казахстану в возведении и эксплуатации атомных электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идёт о создании целых отраслей, которые включают в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики", - сказал Владимир Путин сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Он подчеркнул, что влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.
У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зелёного роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран", - заключил Путин.
Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений
30.09.2021, 14:51 11125
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.
Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.
Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.
Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.
Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.
Токаев на форуме с Путиным поднял проблему досмотра большегрузов
30.09.2021, 14:32 17551
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил усиливать пограничные пункты между Казахстаном и Россией инспекционно-досмотровыми комплексами, чтобы исключить требование о досмотровых проходах в большегрузах. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств.
Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что Казахстан относится к мерам безопасности с полным пониманием, особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем, по мнению президента РК, дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил сегодня в рамках форума принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок.