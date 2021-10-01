В Казахстане изменят порядок проведения госзакупок

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан рассмотрели в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной целью документа является совершенствование системы госзакупок, повышение эффективности и прозрачности процедур закупок, а также минимизация коррупционных рисков, отметили в пресс-службе палаты парламента.

Согласно данным Центра электронных финансов Министерства финансов, объем заключенных договоров государственных закупок за 2020 год составил 5,9 трлн тенге. Из них договоры на сумму более 2,4 трлн тенге, что составляет более 40% от общего объема госзакупок или 3,6% ВВП, заключены способом из одного источника путем прямого заключения договора", - сказал сенатор Едил Мамытбеков.

В связи с этим одна из целей законопроекта - сокращение количества оснований для осуществления государственных закупок способом из одного источника. Госзакупки предлагается проводить через электронный магазин - новую информационную систему, интегрированную с веб-порталом госзакупок, в которой потенциальные поставщики размещают информацию о товарах и их ценах. Такие закупки проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает 4000-кратный размер МРП.

Законопроект был одобрен сенаторами и направлен на рассмотрение во втором чтении.

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